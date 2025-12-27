Fuerzas especiales entran a campo minado y desactivan artefactos explosivos en Tierra Caliente, Michoacán

Los artefactos explosivos artesanales fueron desactivados por elementos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil EStatal | Facebook / SSP Michoacán

Fuerzas de seguridad estatales y federales localizaron y desactivaron 12 artefactos explosivos de fabricación artesanal en el municipio de Buenavista Tomatlán ―en la región de Tierra Caliente, Michoacán― como parte de un operativo de seguridad desplegado en zonas rurales con antecedentes de violencia y disputa territorial del narco en el estado.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, los dispositivos fueron hallados en la comunidad de Paredes del Ahogado, donde elementos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil detectaron un campo minado durante trabajos de reconocimiento.

En el sitio se localizaron 11 artefactos explosivos improvisados y una granada de fragmentación. No obstante, todos se encontraban conectados mediante cables eléctricos, lo que indicaba que estaban listos para detonar al paso de personas.

Posterior a esto, los explosivos fueron desactivados y detonados de manera controlada con el uso de equipo especializado de protección, sin que se registraran personas lesionadas.

La SSP estatal difundió fotografías oficiales del operativo, en las que se observa el aseguramiento del perímetro y el trabajo del personal antiexplosivos durante la neutralización de los dispositivos.

Control de artefactos explosivos en Michoacán forman parte del “Plan PAricutín”

Estas acciones forman parte del Plan Paricutín, estrategia de seguridad implementada en municipios de la región de Tierra Caliente, la cual cuenta con principal coordinación con el Ejército Mexicano.

De acuerdo con las autoridades, se trata de que el objetivo sea reducir riesgos para la población civil y contener actividades delictivas en zonas de difícil acceso.

Ponchallantas, cargadores y cartuchos en localidad El Guayabal

En un segundo despliegue realizado en la localidad de El Guayabal, elementos de la Guardia Civil de Michoacán y del Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron un campamento clandestino presuntamente utilizado por integrantes de grupos criminales.

En ese punto fueron asegurados 18 cartuchos útiles, cuatro cargadores, diez estrellas ponchallantas y diversos insumos; entre ellos, alimentos, lo que podría sugerir que el lugar había sido utilizado recientemente.

Decomiso de armas y marihuana en Razo del Órgano

En un tercer hecho, registrado en la comunidad de Razo del Órgano, las fuerzas de seguridad decomisaron un arma de fuego calibre .38 milímetros, cinco cartuchos útiles, un cargador, así como cinco envoltorios con hierba verde seca con características de marihuana y una dosis con parecido a la metanfetamina.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Explosivos en Tierra Caliente: el otro problema de inseguridad en Michoacán

La presencia de artefactos explosivos en zonas agrícolas de Tierra Caliente ha generado preocupación entre habitantes de comunidades rurales, particularmente entre trabajadores del campo.

En declaraciones difundidas por medios locales, autoridades auxiliares han reconocido la existencia de áreas consideradas de riesgo, principalmente en caminos y parcelas utilizadas para actividades agrícolas.

No obstante, las autoridades estatales señalaron que durante este operativo no se reportaron detonaciones accidentales ni personas lesionadas. De igual forma, reiteraron que los trabajos de detección y desactivación continuarán en municipios de la región.