México

Choque entre cárteles en la frontera sur impactan comercio y generan alerta de empresarial en México

Organizaciones como Canacintra Chiapas y comerciantes de Tapachula han señalado que los límites con Guatemala “están descuidados” en materia de seguridad

Guardar
| Reuters
| Reuters

Empresarios de la región sur de México y organizaciones civiles han exigido a las autoridades federales y estatales reforzar la seguridad en la frontera entre México y Guatemala ante la escalada de violencia vinculada a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que cruzan los límites territoriales, tales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG).

El llamado fue encabezado por César García Jiménez, presidente de la organización Pro-centro de los comerciantes y empresarios del centro de Tapachula, quien urgió al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y las autoridades estatales de Chiapas a “blindar” la región con un mayor despliegue de fuerzas de seguridad:

“Nuestra frontera sur es muy porosa, es muy fácil cruzar y eso hace que también los malos lleguen a introducirse aquí a Chiapas”, afirmó García Jiménez en declaraciones recogidas por agencias.

Parte de las acciones en
Parte de las acciones en Villaflores (SSP Chiapas)

Violencia entre cárteles y sus efectos económicos en Chiapas-Guatemala

La frontera sur ―históricamente una zona crítica por su tránsito migratorio, comercial y de tráfico de drogas― ha registrado recientemente enfrentamientos entre grupos del crimen organizado han dejado un civil muerto y un militar guatemalteco herido en territorio vecino.

García Jiménez advirtió que el clima de violencia ha provocado una caída de hasta 30 % en la llegada de visitantes guatemaltecos, un golpe directo para los comercios locales. Especialmente en diciembre, cuando se esperaba una recuperación económica tras meses complicados para el sector productivo.

Canacintra señala que la frontera sur de México “esta descuidada” en materia de seguridad

Por su parte, Abel Méndez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), señaló que la frontera sur “está descuidada” y carece de la autoridad operativa que garantice la seguridad ciudadana:

“Se requiere mayor control, más operativos y coordinación entre corporaciones para que Tapachula recupere el orden que tenía antes”, subrayó Méndez.

Migrantes esperan su turno para
Migrantes esperan su turno para solicitar documentos migratorios frente al Instituto Nacional de Migración en Tapachula, estado de Chiapas, México, el martes 4 de octubre de 2022. La estrategia de México durante el último año ha sido administrar el imparable número de llegadas facilitando ciertos permisos sin criterios claros. (AP Foto/Marco Ugarte)

En un llamado más amplio, representantes de organizaciones sociales como Alfredo de la Cruz Cordero, de la Asociación Nueva Generación Vinculación Social, exigieron una “limpieza” desde la región del Soconusco hasta la línea fronteriza con Guatemala, una zona que califican como altamente productiva pero vulnerable a las dinámicas criminales.

Impacto en la comunidad y comercio: lo que el crimen organizado en Chiapas también azota

El impacto de la inseguridad se siente de manera directa en sectores clave de la economía fronteriza. Además de la reducción en el turismo y el comercio transfronterizo, la percepción de riesgo ha afectado la actividad comercial de comerciantes y microempresarios en Tapachula y municipios cercanos, quienes anticipaban un repunte en ventas durante la temporada navideña.

Organizaciones civiles han señalado que, sin una respuesta coordinada que incluya mayor presencia militar y federal en la zona fronteriza, la actividad económica podría deteriorarse aún más, lo que afectaría a familias enteras que dependen del intercambio comercial y del flujo de visitantes entre ambos países.

Llamado formal a autoridades y gobierno federal para dar seguridad

Empresarios y organizaciones de la sociedad civil han coincidido en que no basta con llamados verbales: exigen mesas de trabajo conjuntas con autoridades de seguridad, económicas y sociales para diseñar estrategias concretas que protejan a la población y fortalezcan la vigilancia en la frontera sur.

Un dron de agentes fronterizos de EEUU observaba de cerca a un grupo de sicarios de Los Chapitos cuando fue atacado a tiros | X / @jaeson_jones

El planteamiento busca, además de frenar la violencia, recuperar la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar seguridad, así como mitigar los efectos negativos que los enfrentamientos de cárteles han tenido en el desarrollo económico de la región fronteriza.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaCJNGCártel de Chiapas y GuatemalaAlerta empresarialComercioInseguridadChiapasGuatemalaEnfrentamientosMexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum anuncia adquisición de 30 trenes de repavimentación para carreteras mexicanas durante el 2025

La mandataria confirma inversión nacional de equipo especializado para mejorar vialidades

Claudia Sheinbaum anuncia adquisición de

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 27 de diciembre

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Tonalá

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas: se registra

Dos incendios por presunto narcomenudeo en bares de Villaflores, Chiapas, dejan cuatro mujeres heridas

La fiscalía estatal informó que ya se abrió una carpeta de investigación por estos hechos registrados en la madrugada

Dos incendios por presunto narcomenudeo

Temblor en México hoy: se registró segundo sismo en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos incendios por presunto narcomenudeo

Dos incendios por presunto narcomenudeo en bares de Villaflores, Chiapas, dejan cuatro mujeres heridas

Fuerzas especiales entran a campo minado y desactivan artefactos explosivos en Tierra Caliente, Michoacán

Fabiola golpeaba a su hijastra de 6 años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

El declive del Cártel de Sinaloa: capos de Los Beltrán Leyva ganarían peso frente a caída de Los Chapitos

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

ENTRETENIMIENTO

Familia celebra Navidad en una

Familia celebra Navidad en una tienda de autoservicio de una gasolinera porque a un integrante le tocó trabajar

Exhiben a Bad Bunny: acusan trato preferencial tras tocar pieza en el Museo Nacional de Antropología en la CDMX

¿Por qué Pato Borghetti y Odalys Ramírez dejaron sus programas de TV casi al mismo tiempo? Esto dijo Flor Rubio

“Un regalo para el alma”: Yolanda Andrade inspira con mensaje tras revelar su diagnóstico de ELA

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

DEPORTES

AEW Worlds End 2025: cuándo,

AEW Worlds End 2025: cuándo, a qué hora, y dónde verlo en vivo desde México

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente con compañero de Santiago Giménez en el AC Milán: ¿Quién es?

Atlético de Madrid borra a Hugo Sánchez de su Paseo de Leyendas

Katia Itzel García, árbitra mexicana cierra un 2025 histórico al figurar entre las mejores silbantes del mundo

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham