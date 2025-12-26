México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este viernes 26 de diciembre de 2025

Sigue en directo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    06:17 hsHoy

    México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. Se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas, principalmente la placa de Cocos, la placa del Pacífico, la placa de Rivera y la placa de Norteamérica. La placa de Cocos se hunde debajo de la placa de Norteamérica en un proceso llamado subducción, lo que genera acumulación de energía. Cuando esta energía se libera de forma repentina, se producen los sismos. Por esta razón, los temblores son frecuentes, sobre todo en la costa del Pacífico y el centro del país.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Cada cuánto tiempo debes hacerte un examen de la vista y por qué es importante

    Tener un diagnóstico oportuno es la clave en el tratamiento de enfermedades y posibles problemas visuales degenerativos

    Cada cuánto tiempo debes hacerte

    Quién es Kavinsky, el Dj francés que encabezará la fiesta de Fin de Año en CDMX

    El productor se ha consolidado como un referente de la electrónica moderna y manteniendo una propuesta innovadora

    Quién es Kavinsky, el Dj

    Violencia alcanza a los políticos: los funcionarios que fueron asesinados en 2025

    La muerte de Carlos Manzo se considera disruptiva, pues generó una intensa protesta social

    Violencia alcanza a los políticos:

    ¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en 2025?

    El conjunto de Aguirre celebró títulos en 2025, pero la racha negativa frente a potencias extranjeras reveló retos pendientes para la próxima Copa del Mundo

    ¿Cómo le fue a la

    Esposa de José Ramón López Beltrán manda mensaje tras polémica: “La Navidad no se trata de cosas materiales”

    El hijo de AMLO fue captado haciendo compras en Loro Piana y con una bolsa de Hermès en Houston

    Esposa de José Ramón López

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Todos los rumores sobre el

    Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

    Feriados 2026: el Gobierno confirmó tres días no laborables y habrá más fines de semana extralargos

    Autorizaron a una aerolínea a conectar Buenos Aires con la ruta entre Santiago de Chile y Río de Janeiro

    Capturaron a un delincuente que estuvo prófugo por más de un año tras una persecución en Villa Gesell

    ¿Alguien todavía quiere ayudar a los uigures?

    INFOBAE AMÉRICA

    Claves de la acción militar

    Claves de la acción militar de Estados Unidos contra posiciones del Estado Islámico en Nigeria

    ‘Spider-Man: Brand New Day’ finaliza su rodaje y Tom Holland promete una entrega diferente: “No se siente como una cuarta película sino como un nuevo capítulo”

    La fiscalía surcoreana solicitó una pena de 10 años de prisión para el ex presidente Yoon Suk Yeol por el decreto de ley marcial

    Mineros bolivianos protestaron por tercer día consecutivo por la eliminación de subsidios al combustible

    El primer ministro de Camboya pidió resolver “de manera pacífica” el conflicto armado fronterizo con Tailandia

    DEPORTES

    El gesto navideño de una

    El gesto navideño de una estrella del Barcelona en su ciudad natal: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia”

    El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará la última gran pelea del 2025 contra Alan David Picasso: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

    Sufrió más de 25 fracturas, ganó dos veces el Rally Dakar en motos y se reinventó en autos: el renacer del argentino Kevin Benavides

    El lado desconocido de Marino Hinestroza, flamante refuerzo de Boca Juniors: su millonario negocio fuera del fútbol

    Los tatuajes de Aníbal Moreno que revolucionaron a los hinchas de River: un famoso animé y tres personajes de El Chavo del 8