Tania Rincón desata controversia en redes tras compartir una postal navideña: “Con el nuevo y con el ex”

Tania Rincón confirmó su relación con el músico y productor, Pedro Pereyra. Crédito: @taniarin

Tania Rincón sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una postal navideña.

La conductora posó con sus hijos Patricio y Amelia, así como con su novio, Pedro Pereyra, su exesposo, Daniel Pérez, y la nueva pareja de este, Alejandra Márquez.

Eso no fue todo, también publicó un videoreacción de sus pequeños a los regalos que trajo Santa Claus este año en su hogar.

(IG: @taniarin)

Foto navideña de Tania Rincón divide opiniones en redes sociales

La postal navideña de Tania Rincón abrió un debate en redes sociales.

Mientras algunos usuarios externaron su sorpresa por ver al ex matrimonio conviviendo con naturalidad, otros aplaudieron que mantengan una estrecha relación por sus hijos e incluyan a sus nuevas parejas.

“ Me encanta tu modelo familiar , yo quiero tener una familia así pero la situación es muy complicada. Que admiración de ustedes, un abrazo.”

“No entendí... ¿es su ex con su actual?

“Con el nuevo y con el ex.”

“Wow qué nivel de madurez.”

“Que belleza de postal y sobre todo, que belleza de vida les están dando a esos niños felices ."

“Yo solo veo padres maduros y lo más importante niños felices.”

“Mis respetos y los felicito por mostrar con total naturalidad que sí se puede ser amigos después de todo”

(IG: @taniarin)

Cabe recordar que Tania Rincón y Daniel Pérez anunciaron su separación en marzo de 2023 a través de redes sociales; confesaron que fue una decisión dolorosa, pero mutua y que seguirían siendo una familia.

Meses después de hacer público su divorcio, la conductora comenzó a salir con Pedro Pereyra -productor de televisión- y con el paso del tiempo comenzaron una relación.

Con Daniel Pérez ocurrió algo similar, pues meses después de su truene con la conductora comenzó un romance con Alejandra Márquez.

(IG: @taniarin)

Tania Rincón enfrenta críticas por convivir con su ex

Esta no es la primera vez que la conductora recibe críticas por convivir con su ex y su nueva pareja, pues en varias ocasiones ha mostrado públicamente que todos procuran pasar tiempo juntos por el bienestar de los niños.

“Mis hijos adoran a Pedro y Pedro los adora a ellos. Y yo adoro a Ale, la novia de Dani, y pues es una nueva familia, es la concepción de una familia diferente”, comentó al respecto en un encuentro con medios.

"No sé si es madurez o no, pero es en el entendimiento de que yo sé que Dani siempre va a ser mi mejor aliado, yo voy a ser su aliada y siempre vamos a ser una familia así. Tampoco les pido que lo entiendan. Finalmente, ni me mantienen ni los mantengo. Entonces, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Eh, respeto si no lo entienden también. O sea, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera y... pues, pues cada quien, ¿no? Yo estoy feliz viviendo mi vida y ojalá que ellos también encuentren felicidad", agregó.