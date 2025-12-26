Riesgos para la salud por contaminación del aire de pirotecnia en la CDMX ¿quiénes son los más afectados?

El uso de cohetes durante las festividades eleva los niveles de contaminación en el aire cada año. (Crédito: Especial)

El uso de pirotecnia durante las celebraciones navideñas en la Ciudad de México provoca un impacto negativo en la calidad del aire, alerta la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). De acuerdo con la autoridad ambiental, las festividades de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo suelen registrar los índices más elevados de contaminación por partículas finas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), situación que representa un riesgo para la salud y el bienestar de los sectores más vulnerables.

Debido a que estos artefactos liberan grandes cantidades de partículas finas y gases contaminantes, que se acumulan en la atmósfera. Esta concentración de contaminantes empeora la visibilidad, afecta la salud de la población y agrava problemas respiratorios. Cada año, estos eventos coinciden con registros elevados de polución, lo que representa un desafío para el bienestar ambiental y social.

El uso de pirotecnia provoca afectaciones en las vías respiratorias. Crédito: Cuartoscuro.

Según información de la Dirección General de Calidad del Aire (DGCA), los días 25 de diciembre y 1 de enero concentran los niveles más altos de contaminantes, producto del uso masivo de pirotecnia. Aunque las detonaciones se producen cerca de la medianoche, las concentraciones de partículas aumentan entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada. Esta acumulación afecta principalmente a quienes presentan mayor sensibilidad ante la mala calidad del aire, como:

Niñas

Niños

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares

CIUDAD DE MÉXICO, 25DICIEMBRE2025.- En el marco de la celebración de la Navidad, el Valle de México presenta una calidad de aire Mala. En la imagen, la vista de la ciudad desde el Cerro de la Estrella. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Por tal motivo la Sedema solicitó a la ciudadanía abstenerse de encender cuetes, fogatas y chimeneas para reducir el deterioro de la atmósfera urbana. Recomienda también evitar la quema de llantas, basura o cualquier residuo a cielo abierto, práctica que, además de contaminar el aire, infringe la Ley Ambiental de la CDMX. Esta legislación, en su artículo 213, prohíbe la quema de materiales en espacios abiertos y establece sanciones para quienes incumplan, como multas de entre 21 y 30 Unidades de Medida, arresto hasta por 36 horas y trabajo comunitario de hasta 18 horas.

El llamado de las autoridades incluye medidas para mitigar la contaminación, como disminuir el uso de carbón o leña en interiores y exteriores, participar en la limpieza de calles y banquetas humedeciendo previamente el suelo para evitar la dispersión de polvo, y mantener los vehículos en condiciones óptimas según el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio. Asimismo, en caso de detectar incendios, se solicita notificar a las autoridades para su control inmediato.

Las consecuencias de la pirotecnia también afectan a los animales de compañía. El ruido y las explosiones generan miedo, ansiedad y estrés en perros y gatos. Por ello, la Agencia de Atención Animal (AGATAN) recomienda crear un ambiente seguro en casa, proporcionar estímulos positivos y evitar transmitirles angustia durante las festividades.