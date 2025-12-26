Chingu Amiga vende comida mexicana en Corea del Sur, pero redes la critican: “Mira esa apropiación cultural”

La influencer causó controversia con su video (Instagram)

La creadora de contenido Chingu Amiga generó controversia al compartir en su canal de YouTube que vendió tacos mexicanos en Corea del Sur, lo que provocó una ola de comentarios encontrados en redes sociales.

En el video, la influencer mostró cómo junto con un chef mexicano ofreció platillos tradicionales como chilaquiles, tlayudas y tacos de chorizo a comensales coreanos, quienes reaccionaron con curiosidad y sorpresa ante los sabores.

La dinámica de Chingu Amiga en el restaurante mexicano

En la grabación, Chingu Amiga relató que en Corea del Sur el taco se ha puesto de moda, aunque la mayoría de los establecimientos ofrecen versiones que ella describió como más cercanas al estilo estadounidense.

“El taco que yo sé no sabe a esto”, afirmó en una de las primeras escenas.

Acompañada por un chef, la influencer se propuso introducir el auténtico sabor mexicano a través de un menú especial que incluyó tlayudas, chilaquiles y tacos elaborados con ingredientes caseros.

La dinámica consistió en ofrecer los platillos a los clientes del restaurante y preguntarles su opinión sobre cada uno.

Los comensales coreanos manifestaron sorpresa por la variedad y los sabores, en especial por la textura de los chapulines y el picante de las salsas. Uno de los testimonios señaló:

“Nunca he probado algo así, sabe a flor de hibisco, es interesante“. Otro asistente comentó: ”Está muy rico, el sabor es diferente a lo que esperaba, pero me gustó mucho“.

Durante el evento, Chingu Amiga explicó algunas diferencias entre los tacos mexicanos y las adaptaciones coreanas, como el uso de una sola tortilla y la presencia de ingredientes poco habituales para la cocina tradicional mexicana.

La aceptación fue positiva entre los asistentes, quienes agotaron el menú disponible en menos de tres horas.

La youtuber compartió: "Literal, sold out. No manches. ¿Cómo te sientes vendiendo todos los tacos que hiciste?“, a lo que el cocinero respondió sentirse satisfecho por el interés que despertaron los sabores mexicanos.

Los comentarios en redes: entre el orgullo y la polémica

La viralización del video de Chingu Amiga provocó reacciones mixtas en plataformas como X y YouTube.

Algunos usuarios expresaron orgullo al ver la comida mexicana llegar a otros países: "Me sentía tan orgullosa cada que veía su cara de asombro ante los sabores“, escribió una internauta.

Otros, en cambio, señalaron preocupaciones sobre la apropiación cultural y la legalidad del negocio.

Entre las críticas más recurrentes se encontraron comentarios como:

” Mira esa apropiación cultural “

”¿Y ya paga impuestos?“.

El debate se intensificó debido a que la influencer ha sido señalada en ocasiones anteriores por gentrificar elementos de la cultura mexicana.

Pese a las críticas, también hubo mensajes de apoyo que reconocieron la labor de difusión gastronómica: "Gracias por llevarles nuestra deliciosa comida hasta tu país“.

Algunos seguidores sugirieron mejoras, como el cumplimiento de normas básicas de higiene en la cocina:

"Lo único que sí te faltó hacer es recogerte el cabello, regla de oro estando en área de alimentos“, señaló una usuaria.

El impacto del video se reflejó en la rápida venta de todos los platillos y en la expectativa por futuras colaboraciones entre chefs de ambos países.