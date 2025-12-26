México

Caen seis personas por homicidio de una mujer y un menor: estarían implicadas en disputa por narcomenudeo en Quintana Roo

Les fue asegurada un arma de fuego y un vehículo

Algunas de las personas aseguradas
Algunas de las personas aseguradas (FGE Quintana Roo)

Un total de seis personas, tres hombres y tres mujeres, fueron detenidas en Quintana Roo por su presunta relación con el homicidio de una mujer y un menor de edad, hecho que estarían relacionados con una disputa entre grupos delictivos por la venta de drogas.

La detención de los seis individuos fue informada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo el 25 de diciembre. Entre los ahora capturados está un sujeto identificado como Irvin Alexandro “N”, quien fue arrestado por elementos de la Policía Municipal de Playa del Carmen en el sitio donde fue cometido el crimen.

Mientras que las otras personas, de quienes no fueron revelados sus nombres, fueron detenidas en acciones diferentes. Al final, los agentes incautaron un vehículo y un arma de fuego.

Un doble homicidio en inmediaciones de una tienda, cerca de un reclusorio

El informe de la Fiscalía de Quintana Roo establece que el homicidio de una persona adulta y un menor de edad sucedieron el mismo 25 de diciembre.

En total, fueron detenidas seis
En total, fueron detenidas seis personas (FGE Quintana Roo)

Las víctimas estaban en una tienda localizada en las inmediaciones del Centro de Reclusión Municipal de Playa del Carmen y en dicho sitio fueron atacadas con arma de fuego.

Además, la principal línea de investigación de la FGE Quintana Roo establece que el doble homicidio estaría relacionado con delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Lo anterior como resultado de una disputa entre estructuras criminales con presencia en la zona y que mantienen una rivalidad por la venta de droga.

“El vehículo en el que los agresores intentaron huir, así como el arma presuntamente utilizada para cometer el homicidio, fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad ministerial, como parte de la carpeta de investigación correspondiente”, es parte de lo compartido por la Fiscalía de Quintana Roo.

Cae “El Dóber”

Cabe recordar que apenas el pasado 22 de diciembre fue informado el arresto en Quintana Roo de un sujeto identificado como objetivo prioritario. Se trató de José Rafael “N”, quien es apodado El Dóber y quien es señalado en reportes periodísticos como hijo de una jefa de un grupo criminal.

Las personas detenidas (FGE Quintana
Las personas detenidas (FGE Quintana Roo)

Junto con dicho hombre fue asegurada Valeria Teresita “N” y/o Arelia “N”. Los dos llevaban drogas, un arma de fuego, así como 213 mil 370 pesos en moneda nacional y 5 mil 300 dólares estadounidenses.

Objetivos prioritarios capturados en Quintana Roo

Mientras que el 21 de diciembre fue informada la detención de Jaqueline Anahí “N”, Cristian “N”, Alejandro “N” y Jaime Richard “N” y/o Shamir “N”, quienes llevaban

Además, las autoridades indicaron que los sujetos asegurados son objetivos prioritarios en Yucatán y Quintana Roo debido a su presunta relación con un grupo delictivo dedicado a la venta de drogas y posesión de armas de fuego.

