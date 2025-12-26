México

Alerta por Río Atmosférico en México hoy 26 de diciembre: estados afectados

En interacción con el frente frío 24, provocará lluvias torrenciales, descenso de temperaturas y riesgo de nevadas durante al menos cuatro días

Se presenta el fenómeno de
Se presenta el fenómeno de Río Atmosférico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un río atmosférico impacta el noroeste de México este 26 de diciembre, provocando lluvias torrenciales, bajas temperaturas y riesgo de nevadas en varias regiones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El fenómeno, que avanza en interacción con el frente frío número 24 y otros sistemas, mantiene bajo alerta a diversos estados por sus efectos acumulativos sobre el clima.

El fenómeno ingresó por el noroeste durante la madrugada de hoy viernes y continuará desplazándose durante el fin de semana. La combinación del río atmosférico con canales de baja presión, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera genera precipitaciones de magnitud inusual, acompañadas por un marcado descenso térmico.

¿Qué es un río atmosférico?

Nieve en Ciudad Juárez, en
Nieve en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). EFE/ Luis Torres

El río atmosférico es una corriente larga y estrecha de vapor de agua altamente concentrado en la atmósfera, que transporta enormes cantidades de humedad desde los trópicos hacia latitudes más altas.

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el SMN, el fenómeno funciona como una autopista de vapor que, al llegar a tierra, produce lluvias intensas o nevadas significativas. Incluso puede movilizar más agua que los ríos terrestres más caudalosos.

  • Cuando estas corrientes tocan tierra, la humedad se enfría y se condensa, originando lluvias o nevadas.
  • En México, la interacción con frentes fríos o sistemas ciclónicos puede incrementar la intensidad y el alcance de las precipitaciones.
  • El SMN subrayó que estos sistemas pueden provocar inundaciones, tormentas severas y descenso brusco de temperaturas.

Estados afectados

(Conagua)
(Conagua)

Los efectos del río atmosférico y el frente frío 24 se extienden desde Baja California y Sonora hasta regiones del centro y sur del país. El pronóstico extendido advierte:

  • Lluvias torrenciales (150 a 250 mm):

- Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca)

  • Lluvias intensas (75 a 150 mm):

- Oaxaca (norte)

- Chiapas (norte)

- Tabasco (oeste y sur)

  • Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

- Veracruz (Capital y Sotavento)

  • Chubascos y lluvias fuertes (25 a 50 mm):

- Puebla (Valle Serdán, Tehuacán-Sierra Negra)

- Veracruz (Las Montañas)

(Conagua)
(Conagua)
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

- Baja California

- Baja California Sur

- Sonora

- Guerrero

- Hidalgo

- Tlaxcala

- Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental)

- Campeche

- Quintana Roo

- Yucatán

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

- Chihuahua

- Nuevo León

- Tamaulipas

- San Luis Potosí

- Querétaro

- Estado de México

- Ciudad de México

- Morelos

(Conagua)
(Conagua)

Las lluvias fuertes y muy fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos en zonas urbanas. Las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.

Lluvias, temperaturas extremas y posibles nevadas

El pronóstico extendido hasta el lunes 29 de diciembre detalla que el frente frío y el río atmosférico continuarán generando lluvias y chubascos en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua

Con probabilidad de nieve o aguanieve en:

  • Sierra de San Pedro Mártir (Baja California)
  • Sierras de Chihuahua y Durango
(Conagua)
(Conagua)

Condiciones de viento y oleaje previstas:

  • Rachas de viento de hasta 60 km/h en la Península de Baja California y el Golfo de California, así como en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la Península de Baja California y el Golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas:

  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche, Yucatán
  • 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Quintana Roo

Temperaturas mínimas:

  • -10 a -5 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango
  • -5 a 0 °C: Zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla
  • 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca

