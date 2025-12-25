Wendy Guevara alerta a sus fans tras ‘desvanecerse’ en vivo por cirugía, advierte que seguirá comiendo pozole

El procedimiento de lipoescultura de Wendy Guevara incluyó transferencia de grasa a piernas y glúteos, además de un ajuste en el busto (Recorte)

Wendy Guevara provocó preocupación entre sus seguidores cuando sufrió un desvanecimiento durante una transmisión en vivo, apenas días después de someterse a una cirugía estética de remodelación costal.

El incidente encendió las alertas sobre las posibles complicaciones de este tipo de procedimientos, que se han popularizado en el ámbito de las celebridades.

La creadora de contenido e influencer mantenía una conversación con su audiencia cuando, de forma repentina, reportó sentirse mal.

Guevara solicitó ayuda al manifestar pérdida de fuerza y la sensación de no poder sostenerse, lo que derivó en el desvanecimiento captado por sus seguidores. El suceso se produjo luego de que estornudara, lo que agravó de inmediato su malestar.

La transmisión generó inquietud, pues Wendy Guevara es una de las figuras más seguidas del entorno digital mexicano, reconocida por su participación en programas como “La Casa de los Famosos México”. Su franqueza sobre las transformaciones corporales ha abierto debates acerca de los riesgos asociados a las cirugías estéticas.

Una intervención estética de alto riesgo: qué le pasó a Wendy Guevara

La operación a la que se sometió la presentadora se conoce como remodelación costal, un procedimiento que busca dar una apariencia más estilizada a la cintura mediante la modificación de las costillas. Además, en la misma intervención, Guevara recibió una lipotransferencia para aumentar el volumen en piernas y glúteos.

La remodelación costal representa un proceso invasivo y agresivo para el organismo. Esta práctica ha ganado popularidad entre figuras públicas y el sector femenino, aunque implica riesgos considerables para la salud.

Síntomas y consecuencias tras la cirugía

En las horas posteriores a la transmisión, la propia Wendy Guevara detalló que enfrenta secuelas importantes desde la operación.

La salud de la influencer ha preocupado - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

Entre los principales síntomas se encuentra la presión arterial alta, por la que recibió medicación especial bajo supervisión médica. La influencer explicó que el malestar se intensificó tras el estornudo, lo que la llevó a experimentar la sensación de desmayo.

La remodelación costal puede provocar secuelas permanentes, según advierten expertos. Aunque la intervención se realiza con fines estéticos, el impacto físico puede ser severo. En muchos casos, los pacientes reportan complicaciones como dolor crónico, movilidad limitada y desequilibrios en la presión arterial.

Llamado a la precaución y tendencias en cirugía estética

El caso de Guevara reabre el debate sobre la popularidad de las cirugías invasivas y la necesidad de contar con información precisa antes de someterse a ellas. Diversos especialistas insisten en la importancia de consultar con médicos certificados y considerar los efectos a mediano y largo plazo.

Entre los procedimientos más demandados actualmente se incluyen la remodelación costal, la lipotransferencia y las intervenciones para redefinir zonas corporales. Sin embargo, los riesgos asociados a estos tratamientos suelen subestimarse ante la presión social y los estándares de belleza promovidos en redes sociales.

El rol de la audiencia y el seguimiento médico

La reacción de los seguidores de Wendy Guevara ha sido inmediata, con mensajes de apoyo y solicitudes de actualización sobre su estado de salud. En respuesta, la influencer ha reiterado la necesidad de seguir las indicaciones médicas e informar sobre su evolución.