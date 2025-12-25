Sujeto arroja bolillos a tienda del chef británico en CDMX que criticó el pan mexicano

El acto inesperado generó miradas y conversación sin llegar a mayores conflictos.

La polémica en torno a Richard Hart, panadero británico señalado en redes sociales por presuntamente descalificar al pan mexicano, sigue generando reacciones fuera y dentro de su negocio en la Ciudad de México. A pesar de que el tema parecía haberse enfriado, una nueva acción volvió a colocar su panadería en el centro de la conversación digital y urbana.

El episodio más reciente ocurrió en las inmediaciones de Green Rhino, establecimiento ubicado en la colonia Condesa, donde un individuo realizó una protesta poco convencional. En lugar de pancartas o consignas, el sujeto lanzó varias piezas de bolillo frente a la entrada del local, en un acto que calificó como una manifestación simbólica en defensa del pan tradicional mexicano.

Un nuevo episodio mantuvo a Green Rhino en el centro del debate gastronómico.

La escena fue grabada por el influencer mexicano ‘El Tlacuache Barbudo’ en donde se observa cómo arroja el pan al acceso del comercio mientras algunos clientes observan con sorpresa lo que ocurre, sin que se generara un enfrentamiento directo o altercados mayores.

Según relató el mismo manifestante, tras la acción inicial, dos personas que se encontraban dentro del establecimiento salieron para dialogar con él. De acuerdo con su versión, el intercambio se dio de manera pacífica, con la intención de confrontar posturas y discutir el origen de la inconformidad, aunque no se detallaron los acuerdos o conclusiones del encuentro.

Como parte de una protesta en contra del panadero, quien presuntamente habría criticado la panadería mexicana, un sujeto arrojó bolillos a la panadería Crédito: Redes sociales

A pesar del impacto visual del acto y de la atención que captó entre quienes se encontraban en el lugar, la protesta no escaló a un conflicto mayor. No fue necesaria la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y el funcionamiento del negocio continuó con normalidad, aunque bajo la mirada curiosa de peatones y comensales.

En otro fragmento del video, el sujeto adelantó que su inconformidad no se limitará a esta acción. Aseguró que planea organizar una movilización gastronómica frente a la panadería para el próximo 2 de febrero, fecha en la que se celebra el Día de la Candelaria en México. La iniciativa fue bautizada por él como una “tamaliza colectiva”.

El chef británico aceptó su error y prometió respeto con acciones.

De acuerdo con su planteamiento, la idea consiste en colocar un carro de tamales frente a Green Rhino e invitar a las personas interesadas a sumarse llevando sus propios productos, con el objetivo de visibilizar y defender la comida tradicional mexicana frente a lo que considera una falta de respeto cultural.

La controversia, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos que mezclan gastronomía, identidad y redes sociales, convirtiendo a la panadería del chef británico en un inesperado punto de protesta y debate público en la capital del país.