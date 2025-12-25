Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

El presidente de la Organización Miss Universo y empresario mexicano Raúl Rocha Cantú asiste a una conferencia de prensa después del certamen de belleza en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe, generó atención al publicar un mensaje navideño en sus redes sociales en medio de la controversia por presuntos vínculos con el narcotráfico y las recientes polémicas en torno al certamen Miss Universo 2025.

La declaración, cargada de alusiones a la paz y la esperanza, fue interpretada como una respuesta indirecta al ambiente de tensión que rodea al concurso y a su figura.

Desde la cuenta oficial de Miss Universe, Rocha Cantú compartió un texto en el que invitó a la reflexión durante las fiestas decembrinas.

“La Navidad es una armonía suave de memoria, presencia y esperanza. Nos invita a valorar los momentos simples, a caminar por senderos de paz y a compartir lo mejor de quienes somos. Que las bendiciones desborden cada corazón y que el amor de Dios continúe creciendo dentro de nosotros”, publicó el directivo.

La declaración fue interpretada como una respuesta indirecta al ambiente de tensión que rodea al concurso (RS)

En su mensaje, Rocha Cantú enfatizó la importancia de la paz y el agradecimiento, sin hacer alusión directa a los señalamientos o controversias recientes. Cerró con un deseo para la temporada: “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos, y gracias por compartir juntos esta alegría”.

La reacción de las redes y el desvío de la conversación: Raúl Rocha Cantú

Tras la publicación, la conversación en redes sociales se desplazó rápidamente del tono religioso del mensaje hacia la polémica sobre el resultado de Miss Universo 2025 y el trato hacia Fátima Bosch, actual portadora de la corona.

Usuarios de la plataforma oficial de Miss Universe replicaron comentarios como “Paren el hate”, “déjenla vivir su triunfo” y “no más ataques”, mientras otros aprovecharon para enviar buenos deseos a la reina y abogar por respeto y empatía dentro de la comunidad del certamen.

Las críticas y los señalamientos contra Fátima Bosch

La controversia en torno a Fátima Bosch se intensificó poco después de su coronación como Miss Universo 2025. Exjurados y excolaboradores del certamen pusieron en duda la legitimidad del triunfo al señalar la existencia de un presunto conflicto de intereses que involucraría a Rocha Cantú y al padre de Bosch.

Los señalamientos apuntaron a supuestos vínculos laborales y económicos entre ambos, derivados de contratos entre empresas de las que habrían formado parte.

Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría ligado al cártel del Golfo por delincuencia, organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. (Infobae México/Jesús Avilés)

Uno de los comentarios que más eco tuvo fue el de Omar Harfouch, crítico dentro de la competencia, quien calificó a Bosch como “ganadora ilegal” y solicitó públicamente la devolución de la corona, lo que avivó el debate en plataformas digitales.

Lejos de evitar el tema, Fátima Bosch adoptó una postura abierta ante las críticas. En apariciones recientes, la reina bromeó sobre las acusaciones y mostró firmeza ante la controversia.

Su regreso a México marcó el inicio de su agenda pública como Miss Universo, comenzando con un evento oficial en Tabasco, su estado natal.

Durante la temporada navideña, Bosch compartió un mensaje en nombre de la familia Miss Universo: “Que estas fiestas te encuentren rodeado de amor, calma y esperanza. Con cariño, la familia Miss Universo”.

El contexto: los señalamientos de fraude a Raúl Rocha Cantú

A un mes de la final del certamen, la organización de Miss Universe mantiene su actividad en redes sociales, invitando a la comunidad a hacer una pausa para agradecer y compartir sueños.

Mientras tanto, la figura de Raúl Rocha Cantú y el liderazgo en la organización permanecen bajo la mirada pública, en espera de la evolución de las investigaciones y el desenlace de las discusiones sobre la legitimidad del certamen 2025.