Explota bodega de pirotecnia en Ozumba, Edomex: hay dos lesionados

Una explosión en una bodega de pirotecnia en Ozumba, Estado de México, dejó dos hombres lesionados y movilizó a cuerpos de emergencia en plena Nochebuena. (Capturas de pantalla)

Una fuerte explosión en una bodega de pirotecnia, ocurrida la noche del 24 de diciembre en el municipio de Ozumba, Estado de México, dejó dos personas lesionadas en la zona del barrio del Chamizal.

El incidente, reportado por las autoridades locales cerca de las 21:30 horas, movilizó a cuerpos de emergencia de la región y se produjo en vísperas de las celebraciones de Nochebuena, cuando familias del municipio se encontraban reunidas en sus domicilios. La detonación provocó alarma entre los habitantes y obligó a evacuar la zona afectada.

Movilización de servicios de emergencia

El estallido, registrado a un costado del libramiento que conecta la carretera federal México-Cuautla con el municipio de Atlautla, generó una columna de humo visible desde varios puntos de Ozumba.

Explota bodega de pirotecnia en Ozumba, Edmex. (X/@Gposiadeoficial)

De acuerdo con reportes de Protección Civil, el origen de la explosión se localizó en un depósito de pirotecnia, donde se almacenaban cohetes y otros artefactos utilizados en festividades decembrinas.

Los equipos de emergencia de Ozumba, Tepetlixpa y Atlautla, junto con la Cruz Roja Amecameca y elementos de la policía estatal y municipal, acudieron de inmediato para sofocar el incendio y asistir a las personas afectadas.

Dos hombres resultaron con quemaduras de segundo grado, según confirmó la policía estatal. Ambos fueron trasladados al hospital de Zentlalpan, en territorio de Amecameca, para recibir atención especializada.

La intensidad de la explosión provocó crisis nerviosas entre varios vecinos, quienes reportaron que el estruendo se escuchó a varias cuadras de distancia.

En uno de los videos que se viralizaron en redes sociales se oye decir a uno de los presentes: “Se escucha que hay gente allá adentro, güey... ahí puede reventar, güey, no te acerques, no te acerques... mira, está tronando”.

El área fue acordonada mientras los servicios de emergencia trabajaban para controlar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran otros talleres artesanales de pirotecnia, ya que la zona es reconocida por la alta concentración de este tipo de establecimientos.

Explota bodega de pirotecnia en Ozumba, Edmex. (X/@Gposiadeoficial)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente activó su protocolo de emergencia ante la posibilidad de recibir más pacientes lesionados por el siniestro. En un mensaje difundido a través de redes sociales, la dependencia anunció:

“Ante la explosión de una bodega de pirotecnia en el libramiento hacia Atlautla en el municipio de Ozumba, activamos protocolo en IMSS Edomex Oriente y nuestro personal en la zona se encuentra atento en caso de recibir pacientes”.

El incendio se registró en la llamada calle de los Coheteros, una vialidad próxima al libramiento Ozumba-Atlautla. Las autoridades locales reiteraron que hasta el último corte informativo no se reportaron víctimas mortales.

El perímetro permanece bajo resguardo de Protección Civil estatal y municipal, mientras los peritos realizan las investigaciones para determinar las causas exactas del estallido.

Durante las festividades decembrinas, la demanda y el uso de pirotecnia se incrementan, lo que representa un desafío constante para los cuerpos de emergencia. Las autoridades han insistido en la importancia de extremar precauciones en talleres y bodegas donde se fabrican y almacenan estos materiales inflamables.