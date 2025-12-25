México

Esta es la lista de universidades que exigen la Cartilla Militar

En 2025 hubo sorpresas porque la mayoría de sorteos salieron con bola blanca

Todos los jóvenes deben hacer
Todos los jóvenes deben hacer su servicio militar al cumplir 18 años (Gob de México)

A partir de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exigirá la Cartilla Militar como requisito obligatorio para ingresar, titularse o completar trámites académicos clave en distintas universidades y escuelas militares de México.

Esta nueva disposición, confirmada por la convocatoria oficial incidirá principalmente en jóvenes mexicanos que busquen acceder a planteles bajo jurisdicción militar.

Sin embargo, existe la posibilidad de que algunas instituciones civiles relacionadas con áreas de seguridad también la soliciten en ciertos procedimientos.

Planteles y universidades que requerirán la Cartilla Militar

El requerimiento será de aplicación obligatoria en el Sistema Educativo Militar, conformado por escuelas de nivel medio superior y superior dependientes de Sedena.

Para 2026, la lista de instituciones que solicitarán la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional incluye:

  • Heroico Colegio Militar
  • Colegio del Aire
  • Escuela Militar de Aviación
  • Escuela Militar de Medicina
  • Escuela Militar de Ingeniería
  • Escuela Militar de Enfermería
  • Escuela Militar de Odontología
  • Escuela Militar de Transmisiones
  • Escuela Militar de Materiales de Guerra
  • Escuelas de Sanidad y Especialistas de la Fuerza Aérea
  • Escuela Militar de Oficiales de Sanidad
  • Escuela Militar de Graduados de Sanidad
  • Escuela Militar de Clases de Sanidad
  • Escuela Militar de Clases de Transmisiones
  • Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento
  • Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea
  • Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea
  • Colegio de Defensa Nacional
  • Escuela Superior de Guerra
  • Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea
  • Centro de Liderazgo Militar

Qué otras escuelas pedirán Cartilla Militar

Además planteles castrenses, el requisito podría extenderse a escuelas normales con programas de formación cívica y disciplina especial, academias de seguridad pública e instituciones que preparan cuadros para fuerzas del orden o áreas gubernamentales.

En el entorno civil, hay universidades con programas en seguridad, criminología o administración pública que podrían exigir la cartilla para trámites de titulación, ingreso o prácticas profesionales, aunque en estos casos la obligación depende de los lineamientos internos de cada centro.

¿A quiénes aplica la obligación y cómo se determina el perfil del aspirante?

La obligatoriedad está dirigida principalmente a hombres mexicanos mayores de 18 años.

La normativa exige que todos los varones que cumplan la mayoría de edad acrediten la Cartilla Militar para ser admitidos en los procesos de ingreso de estos planteles.

El documento será necesario no solo para inscribirse, sino también para trámites de titulación o servicio social en los centros donde se ha formalizado el requisito.

Para las mujeres mexicanas, la participación será voluntaria.

Desde 2020, han tenido la opción de tramitar la Cartilla Militar y completar el servicio, aunque no es una condición obligatoria para el acceso a las instituciones mencionadas.

Desde el año 2000, las
Desde el año 2000, las mujeres que quieran hacer su servicio militar pueden hacerlo y esto es de forma voluntaria (Gob. de México)

Las aspirantes interesadas podrán realizar el trámite siguiendo los mismos procedimientos aplicables a los hombres.

Procedimiento y fases del Servicio Militar Nacional: cómo se obtiene la Cartilla Militar

La Cartilla Militar es un documento expedido por la Sedena que acredita la finalización del Servicio Militar Nacional.

El proceso empieza con el registro en juntas municipales, alcaldías de reclutamiento o consulados, normalmente entre enero y octubre del año en que el solicitante cumple 18 años.

A partir de 2026, a quienes les toque bola blanca deberán marchar únicamente seis meses.

Los jóvenes participan en un sorteo en el que se asignan bolas de diferentes colores.

La bola blanca o azul implica que deberán asistir a sesiones de adiestramiento en unidades militares; la bola negra los clasifica como “a disponibilidad”, lo que los exime de actividades prácticas, aunque siguen cumpliendo con la obligación legal.

