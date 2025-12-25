¿Cuáles son las uvas más económicas para Año Nuevo? Profeco revela precios

México

La celebración de Año Nuevo está estrechamente ligada a la tradición de consumir 12 uvas al sonar las campanadas de medianoche. Este hábito, asociado a los buenos deseos para los próximos 12 meses, convierte a las uvas en uno de los productos más buscados durante los últimos días de diciembre.

Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó diversos monitoreos y estudios de precios a finales de 2024 y principios de 2025 para orientar a las y los consumidores.

Las uvas más baratas para recibir el Año Nuevo

De acuerdo con los reportes recientes de Profeco, las uvas más económicas para Año Nuevo son principalmente la uva roja (globo) y la uva Thompson blanca sin semilla, dos variedades ampliamente disponibles en el país y con alta demanda en temporada decembrina.

En el caso de la uva roja, el precio promedio nacional ronda los 87.80 pesos por kilogramo. Sin embargo, el monitoreo detectó ofertas considerablemente más bajas en distintos puntos del país.

Por ejemplo, en la Central de Abasto de Iztapalapa, en la Ciudad de México, se han registrado precios desde 60 pesos por kilo, mientras que en mercados locales de ciudades como León y Tijuana el costo oscila entre 69.80 y 69.90 pesos por kilogramo.

La uva Thompson blanca sin semilla también figura entre las opciones más accesibles. Profeco identificó precios alrededor de 69.80 pesos por kilo en supermercados como Soriana Híper en Cancún, así como costos cercanos a 75 pesos por kilogramo en espacios tradicionales como el Mercado de Bastos, en Saltillo. Además, en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, se han observado ofertas incluso desde 49.90 pesos por kilo en variedades sin semilla.

Dónde encontrar las mejores ofertas, según Profeco

Uno de los principales hallazgos de Profeco es que los precios más bajos suelen encontrarse en mercados y centrales de abasto, donde la cadena de intermediarios es más corta.

Lugares como la Central de Abasto de Iztapalapa, en la CDMX, destacan año con año por ofrecer costos más competitivos frente a supermercados.

No obstante, la dependencia también recomienda comparar precios en tiendas de autoservicio, ya que cadenas como los supermercados suelen lanzar promociones por kilo en los días previos al 31 de diciembre. Estas ofertas pueden representar un ahorro importante para quienes realizan sus compras de último momento.

Consejos de Profeco para comprar uvas de buena calidad

Además del precio, Profeco subraya la importancia de elegir uvas frescas y en buen estado. Entre sus recomendaciones destacan revisar que el racimo tenga tallos verdes y flexibles, que las uvas estén firmes y con la piel tersa, y evitar aquellas con manchas o signos de deshidratación. También aconseja no lavarlas antes de refrigerarlas si no se van a consumir de inmediato, para prolongar su frescura.

La uva roja y la uva Thompson blanca sin semilla se consolidan como las mejores opciones para quienes buscan cumplir con la tradición de Año Nuevo sin gastar de más.

Siguiendo las guías de Profeco y comparando precios en mercados, centrales de abasto y supermercados, es posible encontrar el kilo por menos de 100 pesos y, en algunos casos, incluso desde 60 pesos, justo a tiempo para despedir el año y dar la bienvenida al siguiente.

En resumen:

  • La tradición de comer 12 uvas en Año Nuevo incrementa la demanda y el consumo de este fruto durante diciembre en todo México.
  • La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó su Guía de Consumo de diciembre de 2025 para orientar a las y los consumidores sobre precios y calidad.
  • Las variedades más demandadas y comparadas fueron: Thompson blanca sin semilla, uva roja sin semilla y uva globo.

