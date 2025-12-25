México

Accidente carreteo en Zontecomatlán, Veracruz, deja ocho muertos y 19 lesionados

Las personas heridas fueron trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla

(Facebook/Diario de las Huastecas)
(Facebook/Diario de las Huastecas)

Un accidente carretero en el municipio de Zontecomatlán, Veracruz, dejó como resultado la muerte de por lo menos ocho personas, además de otras 19 lesionadas, según confirmó la Secretaría De Protección Civil del Estado.

“Se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla. Lamentablemente, la Fiscalía ha confirmado 8 personas fallecidas”, es parte del informe de Protección Civil.

Fue poco después de las 7:00 de la noche que Protección Civil del Estado confirmó que el Gobierno estatal coordina los trabajos de atención por el siniestro ocurrido.

Realizan labores de recate

Además, confirmaron que las labores de atención en el sitio siguen activas.

(Facebook/Daniel Matiaa)
(Facebook/Daniel Matiaa)

“Continuamos con las labores de rescate y atención en el punto, junto con los equipos presentes”, se pude leer en el informe de los hechos.

Un autobús de la línea Conexión cayó en una cañada de Zontecomatlán. Imágenes compartidas en redes sociales permiten ver que se trataba de un vehículo de color verde.

A través de rede sociales fueron compartidas imágenes que muestran al autobús accidentado en la zona, así como algunas personas que presenciaron lo ocurrido.

El informe de Protección Civil
El informe de Protección Civil (Facebook/Secretaría De Protección Civil Del Estado de Veracruz)

El autobús provenía de CDMX

Reportes del medio La Jornada destacan que el conductor de la unidad es un hombre identificado como Carlos Daniel B., el autobús al parecer salió de Ciudad de México y tenía como destino el municipio de Chicontepec.

No han sido reveladas las razones por las que el vehículo terminó accidentado. Mientras que al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, así como Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Otros accidentes carreteros en Veracruz

Cabe recordar que el pasado 21 de diciembre fue reportado un accidente en Nogales, Veracruz. Las unidades implicadas fueron un auto particular de color verde y un autobús de la línea Metropolitano y el hecho dejó varias personas lesionadas.

Al sitio acudieron efectivos de Protección Civil para atender a las personas lesionadas y realizar evaluaciones médicas. Agentes de la Policía Municipal y Estatal se encargaron de acordonar la zona.

De igual manera, el 17 de diciembre fue informada la muerte de Lucero Guadalupe López Ramírez, una mujer de 22 años quien era exreina de belleza y estudiante de Derecho.

La mujer falleció durante un accidente registrado en el kilómetro 65 de la autopista federal Veracruz-Córdoba, en el cual resultaron heridos Carlos Daniel Ramírez, de 29 años, y Naria de Jesús Ramírez Antonio, de 50, familiares de la joven.

“Siempre se condujo con respeto y una clara vocación por servir y participar desde lo ciudadano. A su familia, amigas y amigos, les envío un abrazo solidario y mi más sentido pésame”, expresó Dante Alfonso Delgado, del partido político Movimiento Ciudadano.

