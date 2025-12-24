México

Profepa detecta plaga en embarque de árboles de Navidad importados

Las inspecciones evitaron la introducción de organismos nocivos que podrían afectar gravemente los bosques mexicanos

Guardar
Las inspecciones evitaron la introducción
Las inspecciones evitaron la introducción de organismos nocivos que podrían afectar gravemente los bosques mexicanos.

La temporada navideña 2025 cerró con un balance relevante en materia ambiental: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó una plaga de importancia cuarentenaria en un embarque de árboles de Navidad importados, lo que encendió alertas sobre los riesgos que enfrenta el país por la introducción de organismos nocivos a través del comercio internacional.

El caso se dio en el marco del operativo federal de inspección que, de acuerdo con la autoridad, evitó posibles afectaciones a los ecosistemas forestales nacionales.

Operativo de Profepa: inspección y rechazo de árboles contaminados

La Profepa informó que durante la temporada 2025 revisó un total de 497 mil 689 árboles de Navidad importados, principalmente provenientes de Estados Unidos.

Como resultado de estas verificaciones, se detectó una plaga de importancia cuarentenaria en un embarque de 785 árboles, los cuales fueron rehazados y no ingresaron al territorio nacional.

Se intensificaron las revisiones durante
Se intensificaron las revisiones durante la temporada navideña para proteger los bosques.

El operativo, denominado “Verificando tu árbol protegemos nuestros bosques”, inició el 4 de noviembre y estaba previsto para concluir el 5 de diciembre.

Sin embargo, a solicitud de los importadores, se extendió para garantizar la revisión del total de los árboles ingresados al país.

La autoridad ambiental subrayó que estas acciones buscan asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y fitosanitaria, así como frenar la dispersión de plagas que podrían afectar gravemente a los bosques mexicanos.

¿Por qué aparecen plagas y daños en los árboles de Navidad?

Los árboles de Navidad son organismos vivos que provienen de bosques o plantaciones, por lo que albergan de manera natural insectos, huevos y hongos.

La producción de árboles naturales
La producción de árboles naturales ofrece beneficios ecológicos como refugio para fauna y captura de carbono, según la UNAM. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

Al ser cortados y trasladados, estos organismos pueden permanecer inactivos y reactivarse cuando el árbol se coloca en ambientes cálidos, como el interior de las viviendas.

El cambio climático agrava esta situación.

El aumento de temperaturas y el estrés ambiental debilitan a los árboles, haciéndolos más vulnerables a enfermedades y plagas.

Entre los problemas más comunes se encuentran pulgones, cochinillas, ácaros, larvas de escarabajos y hongos que provocan manchas o deformaciones en ramas y follaje, reduciendo su calidad y valor comercial.

Riesgos de importación y control fronterizo

Uno de los mayores desafíos es la entrada de plagas forestales exóticas, es decir, organismos que no son nativos de México y que pueden causar daños severos al no tener depredadores naturales.

Más de la mitad de
Más de la mitad de los ejemplares que se venden en México provienen de Estados Unidos y Canadá.

Por ello, la Profepa realiza inspecciones estrictas en puntos fronterizos del norte del país, como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California.

Los árboles que no cumplen con las certificaciones fitosanitarias o presentan indicios de infestación son rechazados y retornados a su lugar de origen, como medida preventiva para proteger los ecosistemas nacionales.

De dónde vienen los árboles y qué puede hacer el consumidor

Más de la mitad de los árboles naturales que se venden en México son importados, principalmente de Estados Unidos (Oregón y Carolina del Norte) y Canadá, ya que la producción nacional cubre alrededor del 40% de la demanda.

En México, estados como Veracruz, Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México destacan como productores.

La mayoría de los ejemplares
La mayoría de los ejemplares vendidos en México provienen de Estados Unidos y Canadá. (AP Foto/Joshua A. Bickel)

Para reducir riesgos, las autoridades recomiendan a los consumidores:

  • Revisar minuciosamente el árbol antes de comprarlo.
  • Buscar señales como insectos, telarañas, manchas u hojas deformes.
  • Sacudir el árbol antes de introducirlo a casa.
  • Evitar el uso de insecticidas químicos fuertes en interiores.

La Profepa reiteró que la protección de los bosques no solo depende de los operativos oficiales, sino también de la participación informada de la ciudadanía durante una tradición profundamente arraigada en la temporada decembrina.

Temas Relacionados

Árboles de NavidadProfepaPlagaImportaciónEmbarquesContaminaciónmexico-noticias

Más Noticias

Violencia no cesa en Sinaloa: reportan balaceras y explosión en Escuinapa en vísperas de Nochebuena

En los últimos días este municipio se convirtió en el principal centro de hechos violentos

Violencia no cesa en Sinaloa:

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de diciembre: servicio del STC y MB concluirá temprano

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Exatlón México: quién gana la Batalla por la Navidad hoy 24 de diciembre

El programa del miércoles incluye premios como cena temática y visitas de familiares

Exatlón México: quién gana la

Cuánto subió el precio de la carne de pollo, res y cerdo, ingredientes básicos de la cena de Navidad

Un informe reciente de la ANPEC indica que las tradicionales reuniones familiares de diciembre requieren ahora mayor desembolso

Cuánto subió el precio de

Estos fueron los programas sociales otorgados este 2025 en la CDMX bajo la administración de Clara Brugada

Estudiantes, adultos mayores, infancias y demás fueron parte de la población que se vio beneficiada por estos apoyos económicos locales

Estos fueron los programas sociales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia no cesa en Sinaloa:

Violencia no cesa en Sinaloa: reportan balaceras y explosión en Escuinapa en vísperas de Nochebuena

Capturan al presunto responsable del asesinato del director del DIF de El Salto, Jalisco

Dan prisión preventiva a sujetos que llevaban 37 millones de pesos en camioneta blindada sobre Naucalpan, Edomex

Trasladan a Puente Grande a cuñado y suegro de Iván Archivaldo tras su captura en Zapopan

“El Mochaorejas” obtiene absolución por secuestro, pero seguirá en prisión por otros delitos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Batalla por la Navidad hoy 24 de diciembre

Ranking de Netflix en México: estas son las películas preferidas del momento

Top de las mejores películas de Prime Video en México

Conciertos en el Zócalo de CDMX: esta es la lista de cantantes, grupos y famosos que se presentaron este 2025

Cibad Hernández revela el origen de su relación con Alicia Villarreal tras rumores de infidelidad

DEPORTES

Sebastián Córdova llegaría a Toluca

Sebastián Córdova llegaría a Toluca para el Clausura 2026 por esta razón

Medallistas olímpicos despiden a Ricardo Contreras, ex presidente de la Federación Mexicana de Boxeo: “Figura de liderazgo”

NBA en Navidad: agenda y dónde ver cada uno de los juegos en México

Quién es Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano que es investigado por violencia familiar

Cartelera navideña en la NFL: dónde y a qué hora ver los juegos en México