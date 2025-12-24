Profepa detecta plaga en embarque de árboles de Navidad importados

Las inspecciones evitaron la introducción de organismos nocivos que podrían afectar gravemente los bosques mexicanos.

La temporada navideña 2025 cerró con un balance relevante en materia ambiental: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó una plaga de importancia cuarentenaria en un embarque de árboles de Navidad importados, lo que encendió alertas sobre los riesgos que enfrenta el país por la introducción de organismos nocivos a través del comercio internacional.

El caso se dio en el marco del operativo federal de inspección que, de acuerdo con la autoridad, evitó posibles afectaciones a los ecosistemas forestales nacionales.

Operativo de Profepa: inspección y rechazo de árboles contaminados

La Profepa informó que durante la temporada 2025 revisó un total de 497 mil 689 árboles de Navidad importados, principalmente provenientes de Estados Unidos.

Como resultado de estas verificaciones, se detectó una plaga de importancia cuarentenaria en un embarque de 785 árboles, los cuales fueron rehazados y no ingresaron al territorio nacional.

Se intensificaron las revisiones durante la temporada navideña para proteger los bosques.

El operativo, denominado “Verificando tu árbol protegemos nuestros bosques”, inició el 4 de noviembre y estaba previsto para concluir el 5 de diciembre.

Sin embargo, a solicitud de los importadores, se extendió para garantizar la revisión del total de los árboles ingresados al país.

La autoridad ambiental subrayó que estas acciones buscan asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y fitosanitaria, así como frenar la dispersión de plagas que podrían afectar gravemente a los bosques mexicanos.

¿Por qué aparecen plagas y daños en los árboles de Navidad?

Los árboles de Navidad son organismos vivos que provienen de bosques o plantaciones, por lo que albergan de manera natural insectos, huevos y hongos.

La producción de árboles naturales ofrece beneficios ecológicos como refugio para fauna y captura de carbono, según la UNAM. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

Al ser cortados y trasladados, estos organismos pueden permanecer inactivos y reactivarse cuando el árbol se coloca en ambientes cálidos, como el interior de las viviendas.

El cambio climático agrava esta situación.

El aumento de temperaturas y el estrés ambiental debilitan a los árboles, haciéndolos más vulnerables a enfermedades y plagas.

Entre los problemas más comunes se encuentran pulgones, cochinillas, ácaros, larvas de escarabajos y hongos que provocan manchas o deformaciones en ramas y follaje, reduciendo su calidad y valor comercial.

Riesgos de importación y control fronterizo

Uno de los mayores desafíos es la entrada de plagas forestales exóticas, es decir, organismos que no son nativos de México y que pueden causar daños severos al no tener depredadores naturales.

Más de la mitad de los ejemplares que se venden en México provienen de Estados Unidos y Canadá.

Por ello, la Profepa realiza inspecciones estrictas en puntos fronterizos del norte del país, como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California.

Los árboles que no cumplen con las certificaciones fitosanitarias o presentan indicios de infestación son rechazados y retornados a su lugar de origen, como medida preventiva para proteger los ecosistemas nacionales.

De dónde vienen los árboles y qué puede hacer el consumidor

Más de la mitad de los árboles naturales que se venden en México son importados, principalmente de Estados Unidos (Oregón y Carolina del Norte) y Canadá, ya que la producción nacional cubre alrededor del 40% de la demanda.

En México, estados como Veracruz, Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México destacan como productores.

La mayoría de los ejemplares vendidos en México provienen de Estados Unidos y Canadá. (AP Foto/Joshua A. Bickel)

Para reducir riesgos, las autoridades recomiendan a los consumidores:

Revisar minuciosamente el árbol antes de comprarlo.

Buscar señales como insectos, telarañas, manchas u hojas deformes.

Sacudir el árbol antes de introducirlo a casa.

Evitar el uso de insecticidas químicos fuertes en interiores.

La Profepa reiteró que la protección de los bosques no solo depende de los operativos oficiales, sino también de la participación informada de la ciudadanía durante una tradición profundamente arraigada en la temporada decembrina.