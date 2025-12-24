México

Capturan al presunto responsable del asesinato del director del DIF de El Salto, Jalisco

El funcionario fue localizado sin vida al interior de su casa

Reportes indican que con Enrique Estrada se encontraban al menos dos personas. Foto: Facebook / Enrique Estrada

Ángel Yael “N” fue detenido este miércoles 24 de diciembre por su presunta responsabilidad en el homicidio de Enrique Estrada Jiménez, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de El Salto, Jalisco.

El asesinato ocurrió el viernes 12 de diciembre cuando el funcionario se encontraba al interior de su domicilio, ubicado en la calle 627 de la colonia Parques del Castillo, y en compañía de al menos una persona.

Tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado, se logró identificar a Ángel Yael “N” como el presunto homicida de Enrique Estrada, por lo que se llevó a cabo su detención.

El sujeto fue localizado en el municipio de Ciudad Guzmán, por lo que fue entregado a la autoridad que lo requería por su probable responsabilidad en el delito de homicidio.

Foto: Fiscalía del Estado de Jalisco

Así fue el asesinato del director del DIF de El Salto

El cuerpo del funcionario fue localizado durante la madrugada del 12 de diciembre al interior de su domicilio.

De acuerdo con reportes de medios locales, el hallazgo se registró luego de que vecinos aseguraron haber escuchado ruidos dentro del domicilio del funcionario y, posteriormente, notaron que la puerta se encontraba abierta.

Al arribar los elementos de la Policía Municipal localizaron al interior al funcionario, quien presuntamente tenía heridas provocadas por un arma blanca.

Foto: Facebook / DIF Jalisco

Ante los hechos, el municipio de El Salto lamentó el asesinato del funcionario e informó que se encontraba colaborando con las autoridades estatales para realizar la investigación correspondiente.

Por su parte, la alcaldesa Elena Farías Villafán, destacó la labor de Enrique Estrada y su compromiso en favor de los habitantes del municipio.

“Kike fue una persona comprometida, generosa y siempre dispuesta a servir. Su entrega, su calidad humana y su amor por El Salto dejan una huella imborrable en quienes tuvimos el honor de caminar a su lado”, escribió la edil en sus redes sociales.

Además, envió sus condolencias a la familia y expresó que mantendrá el recuerdo de su labor.

La alcaldesa de El Salto destacó la labor del funcionario en la comunidad. Foto: Facebook / Nena Farías

“Hoy nos duele su partida, pero también nos queda el recuerdo de su trabajo, de su amistad y de todo lo bueno que sembró. A su familia y seres queridos, mi abrazo solidario y mis más sinceras condolencias. No están solos", afirmó.

Por su parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco lamentó el fallecimiento de Enrique Estrada y expresó sus condolencias a la familia, a quienes aseguró que brindará acompañamiento.

Enrique Estrada compartía en redes sociales su labor en favor de la comunidad. Foto: Facebook / Enrique Estrada

“Con profundo respeto el Sistema DIF Jalisco, expresa sus condolencias a la familia Estrada Jiménez por el sensible fallecimiento de Enrique Estrada, Director del DIF Municipal de El Salto.

Acompañamos también en su pérdida, a todas y todos los integrantes de este organismo asistencial municipal", detalló en un comunicado.

