México

Asesinan a Enrique Estrada, director del DIF en El Salto, Jalisco

El funcionario se encontraba al interior de su casa cuando fue localizado sin vida

Reportes indican que con Enrique Estrada se encontraban al menos dos personas. Foto: Facebook / Enrique Estrada

El cuerpo sin vida de Enrique Estrada Jiménez, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de El Salto en Jalisco, fue localizado la madrugada de este viernes 12 de diciembre al interior de su domicilio.

De acuerdo con reportes de medios locales, el hallazgo ocurrió en una vivienda de la calle 627 de la colonia Parques del Castillo del municipio antes referido, donde vecinos aseguraron haber escuchado ruidos dentro del sitio y, posteriormente, notaron que la puerta se encontraba abierta.

Al arribar los elementos de la Policía Municipal localizaron al interior a Enrique Estrada, quien presuntamente tenía heridas provocadas con un arma blanca.

El municipio de El Salto informó que se encuentran colaborando con las autoridades estatales para realizar la investigación sobre el hecho. De acuerdo con el reporte, el funcionario se encontraba en su casa en compañía de una o más personas.

Alcaldesa de El Salto confirmó la muerte del funcionario

La alcaldesa de El Salto destacó la labor del funcionario en la comunidad. Foto: Facebook / Nena Farías

Elena Farías Villafán, alcaldesa de El Salto, confirmó el fallecimiento de Enrique Estrada, a quien destacó por su labor y compromiso en el municipio en favor de sus habitantes.

“Con profundo dolor hoy quiero expresar mi tristeza por el fallecimiento de mi amigo y colaborador Kike Estrada.

Kike fue una persona comprometida, generosa y siempre dispuesta a servir. Su entrega, su calidad humana y su amor por El Salto dejan una huella imborrable en quienes tuvimos el honor de caminar a su lado", escribió la edil a través de sus redes sociales.

Además, la alcaldesa envió sus condolencias a la familia y expresó que mantendrá el recuerdo de su labor.

“Hoy nos duele su partida, pero también nos queda el recuerdo de su trabajo, de su amistad y de todo lo bueno que sembró. A su familia y seres queridos, mi abrazo solidario y mis más sinceras condolencias. No están solos”, detalló.

DIF Jalisco lamentó el fallecimiento

Foto: Facebook / DIF Jalisco
Foto: Facebook / DIF Jalisco

A través de redes sociales, el Sistema DIF Jalisco lamentó el fallecimiento de Enrique Estrada y expresó sus condolencias a la familia, a quienes aseguró acompañará.

“Con profundo respeto el Sistema DIF Jalisco, expresa sus condolencias a la familia Estrada Jiménez por el sensible fallecimiento de Enrique Estrada, Director del DIF Municipal de El Salto.

Acompañamos también en su pérdida, a todas y todos los integrantes de este organismo asistencial municipal", detalló en un comunicado.

Enrique Estrada compartía en redes sociales su labor en favor de la comunidad. Foto: Facebook / Enrique Estrada

Ante el hecho, la Fiscalía General del Estado de Jalisco se encuentra realizando las investigaciones del caso, luego de que se realizó el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al Semefo para determinar la causa de su muerte.

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento, otros funcionaros han emitido sus condolencias a la familia de Enrique Estrada, a quien destacaron como un joven con voluntad para transformar la comunidad.

