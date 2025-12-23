Fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX: lista completa de DJs que tocarán gratis en Reforma

Fiesta electrónica para recibir Año Nuevo en CDMX: ¿qué artistas tocarán?. (Reuters/Cuartoscuro)

La noche del 31 de diciembre de 2025, la Ciudad de México se convertirá en el epicentro de la música electrónica con un evento gratuito que promete transformar el tradicional festejo de fin de año.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, anunció un megaconcierto de música electrónica en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, que buscará superar la asistencia de ediciones anteriores y consolidarse como “la fiesta más grande del mundo”, según palabras de la mandataria.

¿A qué hora será?

El evento será en Paseo de la Reforma, al pie del Ángel de la Independencia. (Fotos: @Santiago_Arau / @SoyAxelGarcia)

Las autoridades capitalinas confirmaron que el evento será público, seguro y abierto a todas las edades, con inicio programado para las 18:00 horas y una duración que se extenderá hasta la madrugada del 1 de enero de 2026.

La expectativa crece entre los habitantes de la ciudad, ya que la producción contará con recursos técnicos de escala internacional, entre ellos luces, lásers, grupos de bailarines y un sistema de sonido considerado uno de los más potentes del país.

De acuerdo con la información oficial, el escenario principal se instalará a los pies del Ángel de la Independencia, mientras que la pista de baile cubrirá un extenso tramo de Paseo de la Reforma.

El año pasado, más de 200 mil personas se congregaron para despedir el año con el espectáculo de Polymarchs, y la administración de Brugada Molina aspira a superar ese registro con la oferta de este festival electrónico.

Polymarchs en Año Nuevo 2025. REUTERS/Henry Romero

“Gran invitación. El 31 de diciembre en esta Ciudad de México, vamos a despedir el año y vamos a recibir el nuevo año en Paseo de la Reforma. Te presento quién va a ser el elenco, quiénes van a tocar en la fiesta electrónica más grande del mundo. Ven a bailar, ven a bailar, que va a estar buenísima la fiesta, llena de luces y diversión. 6:00 PM, 31 de diciembre”, dijo la mandataria en un video en X.

¿Qué artistas tocarán?

La expectativa por conocer el cartel se mantuvo en vilo durante varios días, alimentada por publicaciones y adelantos de la mandataria en conferencias y redes sociales.

Finalmente, el anuncio oficial confirmó la presencia de figuras que han marcado tendencias en la escena electrónica global y nacional.

El listado de DJs y artistas incluye:

MGMT (DJ Set, Estados Unidos)

Arca (DJ Set, Venezuela)

Ramiro Puente (México)

VEL (Francia y Marruecos)

Jehnny Beth (Francia)

3BALLMTY (México)

Mariana BO (México)

Kavinsky (Live, Francia)

Clara Brugada anuncia artistas para Fin de Año en la fiesta electrónica más grande. (X)

Se trata de una combinación de talentos que abarca géneros como el indie electrónico, el synthwave, el tribal guarachero y la vanguardia experimental.

La selección de artistas responde a la intención de ofrecer una experiencia multisensorial y diversa. La mandataria destacó que la programación está pensada para públicos de todas las edades, con propuestas de distintos estilos y orígenes.

El operativo desplegado prevé la coordinación de servicios de emergencia, vigilancia y orientación para los asistentes, además de cortes viales que afectarán la circulación en el centro de la ciudad durante la tarde y noche.