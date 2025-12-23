Exatlón México: quién gana el Duelo de los enigmas hoy 23 de diciembre

Esta competencia combina la agilidad física con la mental. (ExatlonMx)

La serie de victorias del equipo azul en Exatlón México ha elevado la tensión de cara al esperado Duelo de los Enigmas.

Esta competencia es cada martes y está programada para este martes 23 de diciembre.

Con la eliminación de Thayli Suárez el pasado domingo, el equipo rojo enfrenta un escenario crítico.

El team suma cuatro bajas consecutivas, incluyendo las recientes salidas de Mau Wow, Edna Carrillo y Heber Gallegos, lo que ha afectado tanto su plantilla como el ánimo colectivo.

Es por esto que los fans y páginas que se dedican a ver el rendimiento de los deportistas aseguran que el equipo azul gana el Duelo de los Enigmas hoy 23 de diciembre.

Resumen de Exatlón México

La supremacía azul se ha manifestado en las últimas jornadas, alcanzando tres triunfos consecutivos en la Villa 360, además de imponerse en la Batalla Colosal y en las tres Supervivencias semanales.

Esta racha no solo les ha permitido acceder a comodidades clave como aire acondicionado y mejor alimentación, sino que han consolidado una ventaja estratégica que suele traducirse en mejor rendimiento físico y mental.

El equipo azul llega en racha al martes del Duelo de Enigmas (FB/ExatlonMx)

En este contexto, el equipo rojo ha optado por reforzarse. La llegada de Mireya Ramos y de Melissa, conocida por su trayectoria como futbolista profesional y su experiencia en ediciones previas, representa un intento de revitalizar la moral y equilibrar fuerzas en un momento crítico de la competencia.

En cuanto a los eventos previos, el equipo azul recuperó la Villa 360, lo que les garantiza estancias más cómodas y beneficios logísticos.

Por otra parte Leo se adjudicó el Mini Game y disfrutará de una cita de películas junto a Katia, un premio que les permite recargar energías en medio de la exigente competencia.

Qué es el Duelo de los Enigmas

El Duelo de los Enigmas, considerado una de las pruebas más exigentes de la temporada, exige a los atletas no solo destreza física, sino fortaleza mental y capacidad para manejar el estrés bajo presión

Algunas competencias son la resolución de puzzles para un premio que podría estar en alguna de las tres cajas misteriosas.

Estas filtraciones sugieren que el equipo azul parte como favorito, debido a la reciente cadena de victorias que incluye la Batalla por la Supervivencia, la Batalla por la Ventaja, el control de la Villa y el Mini Game.

A qué hora ver Exatlón México

El programa, que recientemente ajustó su horario, transmite sus episodios de lunes a viernes de 19:00 a 22:30 horas, y los domingos de 20:00 a 23:00 horas, ampliando así la ventana de acción para los seguidores.

Para quienes prefieren plataformas digitales, la competencia está disponible en streaming a través de Azteca 7 y en la web oficial de TV Azteca, permitiendo acceso en tiempo real o a episodios completos.