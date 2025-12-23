México

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: qué tramites se reanudarán hasta el 5 de enero

La dispersión de tarjetas del Bienestar también se suspenderá momentáneamente

La Beca Rita Cetina se concentra en beneficiar a alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública, mientras que la Benito Juárez se enfoca en estudiantes de preparatoria

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez son dos iniciativas impulsadas por el gobierno de México que buscan ayudar a los estudiantes más vulnerables del país a través de un apoyo económico bimestral.

La Beca Rita Cetina se concentra en beneficiar a alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública, mientras que la Benito Juárez se enfoca en estudiantes de preparatoria.

Ambos programas entregan un recurso monetario de 1,900 pesos bimestrales a través de la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, pues no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional. Esto con el objetivo de evitar la deserción escolar y contribuir a que estos becarios continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

¿Qué tramites de las becas Rita Cetina y Benito Juárez se reanudarán hasta el 5 de enero?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó cuáles serán los tramites que se reanudarán hasta el 5 de enero de 2026.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, los tramites que continuarán son los siguientes:

  • Cambio de tutora o tutor
  • Baja de integrante
  • Reposición de tarjeta
  • Cambio de ubicación de tarjeta
  • Reposición de contacto bancario (tarjetas de 2024 y años anteriores)

Activo

  • Renuncia voluntaria del programa
Los tramites para las Becas
Los tramites para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se reanudarán hasta el 5 de enero (X@BecasBenito)

Documentos para recoger la tarjeta del Bienestar para las becas Rita Cetina y Benito Juárez

Por otra parte, cabe recordar que los documentos para recoger la tarjeta del Bienestar son los siguientes:

Si eres menor de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)
La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Cuándo será el próximo pago de las becas para el Bienestar?

Las autoridades todavía no han dado a conocer la fecha para el próximo pago del programa; no obstante, con base en la distribución realizada en periodos anteriores, se estima que los beneficiarios recibirán el siguiente apoyo en febrero de 2026.

La consulta de saldo de la Beca Benito Juárez puede realizarse tanto en cajeros automáticos como en las ventanillas del Banco del Bienestar. Para quienes buscan un seguimiento constante de su cuenta, existe la opción de descargar la aplicación móvil, donde se pueden monitorear los depósitos y retiros.

Mientras tanto, la recomendación es mantenerse informado únicamente por medio de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, titular de la institución. Para dudas o aclaraciones está disponible el teléfono 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

