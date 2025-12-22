La Granja VIP: cómo votar más de 100 veces en la final para que gane tu favorito

(Jesús Avilés/Infobae México)

La final de La Granja VIP 2025, el reality show de TV Azteca que ha generado gran expectativa entre millones de espectadores en México.

La última transmisión se celebra este domingo 21 de diciembre.

Durante toda la transmisión en vivo, el público puede votar por su participante favorito, con la posibilidad de emitir más de 100 votos diarios por persona mediante diversos métodos digitales.

El resultado de la competencia, que otorga un premio de 2 millones de pesos antes de impuestos al ganador, depende en buena medida de la participación activa de los fans, quienes buscan maximizar su apoyo a los finalistas:

Alfredo Adame

Kim Shantal

César Doroteo

La Bea

Eleazar Gómez

La Granja VIP, en su primera edición producida íntegramente por TV Azteca, reunió a 16 celebridades e influencers que compitieron durante diez semanas en pruebas rurales y de convivencia.

La etapa final se caracteriza por una intensa movilización digital de los seguidores, quienes buscan influir en el desenlace a través de sus votos.

Las encuestas previas a la final, colocan a Alfredo Adame como favorito con el 45% de las preferencias, seguido por Eleazar Gómez con el 35%. Aunque estos resultados no son oficiales, reflejan la importancia de la participación del público en la definición del ganador.

Métodos oficiales de votación: web y app

Existen dos métodos principales para emitir votos en la final.

El primero consiste en ingresar al sitio web https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota, donde cada usuario puede asignar hasta 10 votos diarios, ya sea a un solo participante o distribuyéndolos entre varios finalistas.

El segundo método es a través de la aplicación TV Azteca En Vivo, disponible para dispositivos Android e iOS. Tras descargar la app y acceder a la sección de La Granja VIP, los usuarios disponen también de 10 votos diarios, que pueden repartir según su preferencia.

Ambas plataformas permiten la participación sin necesidad de suscripción, lo que facilita el acceso a un mayor número de seguidores.

La votación permanece abierta durante toda la transmisión en vivo, hasta que el conductor Adal Ramones anuncie el cierre.

Cómo desbloquear votos extra y superar los 100 votos diarios

Para quienes desean incrementar su apoyo, existe la opción de desbloquear votos adicionales.

Tras utilizar los 10 votos diarios en la web oficial, aparece un enlace en la parte inferior de la página que permite acceder a una breve encuesta.

Al responderla, el usuario recibe 10 votos extra, elevando el total a 20 votos diarios por cuenta. Notas La Granja VIP también destaca esta función, animando a los fans a aprovechar la encuesta para impulsar a su favorito.

Más allá de los métodos oficiales, algunos usuarios han encontrado formas de multiplicar su participación.

Es posible emitir hasta 120 votos diarios desde dispositivos iOS y 100 desde Android, combinando varias rutas digitales. Entre los trucos más utilizados se encuentran:

Votar desde diferentes navegadores (Google Chrome, Safari) y dispositivos móviles.

Utilizar los hipervínculos publicados en las redes sociales oficiales de La Granja VIP para acceder directamente a la votación.

para acceder directamente a la votación. Acceder a la página de votación en modo incógnito, lo que, según algunos internautas, permite emitir votos adicionales al no registrar la sesión anterior.

Estos métodos no están confirmados oficialmente por TV Azteca, sino que provienen de la experiencia de usuarios y fans activos en redes sociales.

