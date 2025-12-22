¿Habrá clases este lunes 22 de diciembre? La SEP responde

La SEP aclaró si este lunes 22 de enero habrá clases o no para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 22 de diciembre habrá clases o no para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La duda surgió entre padres de familia y estudiantes de estos niveles educativos escolares.

Lo anterior, ya que se aproximan las vacaciones decembrinas por las festividades de Navidad y Año Nuevo, por lo que se tiene la duda de cuándo comenzará este periodo vacacional tanto para alumnas y alumnos como para el personal docente, administrativo y académico de cada plantel escolar.

Además de la información proporcionada por la SEP, se consultó al calendario oficial de esta dependencia del Gobierno de México para saber si habrá clases o no este próximo lunes 22 de diciembre.

Este próximo lunes 22 de diciembre comenzará el periodo vacacional escolar. (Cuartoscuro/ARCHIVO)

De acuerdo con información oficial de la SEP, este próximo lunes 22 de diciembre no habrá clases para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Según lo mencionado por la dependencia del Gobierno de México, este próximo lunes 22 de diciembre comienza el periodo vacacional establecido.

El pasado viernes 19 de diciembre fue el último día en que estudiantes y personal académico, administrativo y docente se tuvo que presentar en las aulas educativas escolares.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

La SEP también precisó que, a comparación de otros meses, este mes de diciembre no se llevó a cabo la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes, de manera tradicional.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela. Crédito: Cuartoscuro.

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.

Vacaciones decembrinas 2025 para estudiantes de la SEP

Las vacaciones decembrinas para estudiantes de la SEP comenzarán el próximo lunes 22 de diciembre, por lo que el viernes 19 será el último día en que estudiantes se deberán presentar a clases.

De igual manera, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán volver a las aulas educativas en el país el próximo 12 de enero, de acuerdo a lo establecido por el calendario oficial de la dependencia del Gobierno de México.

Las vacaciones decembrinas comenzaron este lunes 22 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro