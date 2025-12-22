México

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

A través de un video compartido en sus redes sociales oficiales, fans le comparten muestras de cariño al creador de contenido

Momo Guzmán ya no interpretará
Momo Guzmán ya no interpretará a la Burrita Burrona. Foto: Instagram: @burritaburrona.

A través de sus redes sociales oficiales, Momo Guzmán, quien es conocido por darle vida al personaje que hacía reír a muchos, Burrita Burrona, compartió el momento en que le dijo adiós a esta figura icónica en el mundo del internet.

Fue a través de un video, el cual publicó en su cuenta oficial de Instagram el pasado domingo 21 de diciembre, donde explica las razones por las que dejará de interpretar a la Burrita Burrona.

“Gracias por todo el amor, nos vemos pronto”, fue la oración que colocó el creador de contenido en su red social de Instagram. Se observa en el video el momento en que Guzmán se despide de su personaje y agradece a sus fans el cariño que le han tenido.

Con voz entrecortada, Guzmán le habla al público asistente, quienes, entre gritos y aplausos, le expresan el cariño al influencer por el personaje de la Burrita Burrona que interpretó.

El comediante rompió en llanto y agradeció al público LGBT el cariño que le han brindado. Crédito: Instagram/ @momoguzmann

“Gracias a quienes han creído y valorado mi talento. Gracias por cada video visto, por cada seguidor, por sus comentarios positivos y negativos, los cuales me han hecho crecer”, dijo Memo Guzmán ante sus seguidores.

De igual manera, expuso que en cuatro años que comenzó este proyecto cumplió varios sueños que jamás imaginaría que se cumplirían, dijo.

“Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje que me ha dado todo. Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia en la cual espero y deseo de corazón me acompañen”, dijo el creador de contenido para indicar que dejaría de interpretar a la Burra Burrona.

“Los quiero mucho. ¡Hasta pronto!” fueron las últimas palabras que Momo Guzmán le dijo a sus seguidores mientras se despedía de sus seguidores.

“Los quiero mucho. ¡Hasta pronto!”, fueron las últimas palabras que dijo el creador de contenido a sus seguidores. Foto: YouTube: Pinky Promise.

Memo Guzmán publica historia de despedida en sus redes sociales para decir adiós a su personaje de Burrita Burrona

Además del video compartido en sus redes sociales oficiales, Burrita Burrona publicó una historia en Instagram donde se despide de su personaje.

Lo escrito en su historia de esta red social es el discurso que el creador de contenido dio a sus seguidores para decir que ya no interpretaría a la Burrita Burrona.

El mensaje de despedida de Momo Guzmán a Burrita Burrona (RS)

Posteriormente, agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte del público y sus fans luego de dar a conocer la noticia de que ya no interpretaría a este icónico personaje.

Esta es la última fotografía publicada por Momo Guzmán en su personaje de Burrita Burrona en redes sociales

La última fotografía que Momo Guzmán publicó en sus redes sociales oficiales interpretando a Burrita Burrona fue el pasado viernes 19 de diciembre, la cual ha sido reposteada por fanáticos del personaje que hizo reír a muchos.

Esta es la última fotografía publicada de Burrita Burrona. Foto: Instagram/@taigabrava.

Temas Relacionados

Momo GuzmánBurrita Burlonamexico-entretenimiento

