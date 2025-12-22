“Descanse en paz Burrita Burrona”: Momo Guzmán anuncia su retiro del personaje tras presunta pelea con Turbulence

(YouTube: Pinky Promise)

El creador de contenido Momo Guzmán confirmó el retiro definitivo del personaje Burrita Burrona, una de las figuras más populares de la escena drag y redes sociales en México.

El anuncio, realizado a través de un extenso comunicado, se presentó en medio de crecientes rumores sobre una posible ruptura y diferencias con su compañera de escenario, la drag queen Turbulence.

La dupla, que ganó notoriedad por sus videos y presentaciones, enfrenta especulaciones sobre la relación laboral ante la decisión de Guzmán.

El mensaje de despedida de Momo Guzmán a Burrita Burrona

En su comunicado público, Momo Guzmán expresó emoción y gratitud hacia las personas que acompañaron el desarrollo de Burrita Burrona. “Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás... han pasado 4 años desde que inicio este proyecto, en donde hemos vivido muchas cosas juntos, pero sin duda lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes: Mis ampones”, escribió el artista.

El comediante rompió en llanto y agradeció al público LGBT el cariño que le han brindado.

El mensaje incluyó agradecimientos a los seguidores, marcas, equipo de trabajo y amigos que le acompañaron en la trayectoria. Guzmán subrayó que, a raíz de este personaje, consiguió darle “un mejor estilo de vida a mis padres, mis hermanos y mi abuela”. Para el creador, este logro marcó el punto más importante del proyecto.

En otro fragmento del texto, Guzmán reveló: “Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje. Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia en la cual espero y deseo me acompañen”.

La publicación de despedida generó impacto en las redes, donde seguidores, colegas y marcas reaccionaron ante el adiós a este fenómeno mediático que se consolidó en distintas plataformas.

Rumores de ruptura con Turbulence y conflicto por derechos de autor con Burrita Burrona

La noticia no solo sorprendió por el retiro, sino por el contexto en que ocurre. Datos recopilados por Milenio y verificaciones de usuarios en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), señalan cambios de actitud pública entre Momo Guzmán y Turbulence.

Entre los indicios recientes, seguidores advirtieron que Guzmán dejó de seguir en redes sociales a Turbulence y omitió mencionar a su compañera durante el último show, situación que generó especulaciones sobre un distanciamiento definitivo.

Fuentes citadas por el medio agregaron que Turbulence posee los derechos de autor del concepto vinculado con Burrita Burrona, hecho que podría complicar el futuro del personaje bajo otras gestiones.

Burrita Burrona: el origen y trayectoria de la mascotidrag

Conocido por integrar elementos de la cultura drag y el mundo de las botargas, Burrita Burrona alcanzó atención como la primera “mascotidrag” del espectáculo en México. La unión artística entre Momo Guzmán y Turbulence llevó a la creación de este personaje durante una etapa de búsqueda de identidad distintiva para captar la atención en redes y shows.

Guzmán proviene de Nuevo León y antes de la fama ejercía actividades relacionadas con el diseño gráfico, fotografía y community management. Su personaje fue concebido para experimentar “un poquito de morbo”, según describió Turbulence en entrevista, diferenciándolo de otras propuestas en Monterrey.

Ambos artistas relataron en el programa SNSerio cuál era su ocupación previo al boom digital. Guzmán compartió que colaboraba haciendo menciones para un salón de fiestas desaparecido, y Turbulence propuso posteriormente encontrar una nueva vía a través de la creación de contenido en YouTube.