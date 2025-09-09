Burrita Burrona explota contra producción de La Casa de los Famosos México por excluir a Turbulence: “El cochinero que hacen”

Burrita Burrona denuncia exclusión de Turbulence Queen en eventos de La Casa de los Famosos México (Credito:IG@burritaburrona)

La exclusión de Turbulence Queen de los eventos vinculados a La Casa de los Famosos México desató una ola de críticas por parte de Burrita Burrona, quien denunció públicamente el trato recibido tanto por la producción del reality como por las empresas asociadas.

En una transmisión en vivo, la artista —personaje interpretado por Momo Guzmán— expresó su profundo malestar y decepción ante lo que consideró un manejo injusto y poco transparente de la situación.

El conflicto se gestó a partir de la invitación que Wendy Guevara transmitió a Burrita Burrona para asistir a la pregala y postgala organizadas por ViX. Tras este primer acercamiento, el asistente de la productora contactó a la creadora de contenido para iniciar las negociaciones, momento en el que Burrita Burrona insistió en que la invitación debía extenderse también a Turbulence Queen, su compañera habitual.

De forma paralela, el mánager de Burrita Burrona recibió un correo electrónico de ViX en el que se formalizaba la invitación para ambas a los eventos previos y posteriores a la gala. Además, la productora Endemol, responsable del reality, también intentó establecer comunicación.

La creadora critica trato desigual y falta de transparencia de la producción del reality (Instagram: @burritaburrona)

Durante el proceso de negociación, surgieron discrepancias en torno a las condiciones económicas y logísticas. Burrita Burrona relató que, al consultar sobre el pago de honorarios y los vuelos desde Monterrey, la respuesta fue que el sueldo ofrecido sería inferior al habitual y que únicamente cubrirían el vuelo del “talento”, dejando fuera al mánager. Este hecho fue interpretado por la artista como el primer indicio de un trato desigual.

La situación se tornó más tensa cuando, según el testimonio de Burrita Burrona, la producción decidió retirar la invitación a Turbulence Queen bajo el argumento de que ella no generaba contenido relacionado con el reality.

En palabras de la creadora, “su proyecto, sí, sale en televisión pero los que estamos haciendo contenido somos los que hacemos que la gente que no ve la tele sepa qué pasa en La Casa de los Famosos. No lo vamos a permitir, y menos que hagan sentir mal a Turbulence con esos comentarios sacados de la manga”.

La polémica surge tras la invitación inicial de Wendy Guevara y posteriores negociaciones con ViX y Endemol (Foto: Captura de pantalla, Youtube/Ponchendy)

La indignación de Burrita Burrona aumentó al señalar que no recibe compensación por la difusión de contenido sobre el programa en redes sociales y al criticar la decisión de la producción de no cubrir los gastos de viaje de su equipo.

“A mí no me pagan nada por hacer reels de La Casa de los Famosos y que venga una persona que diga ‘no te puedo pagar un vuelo’... Me dio mucho sentimiento porque Turbulence muchas veces le hicieron esto y no está padre, ni para ella ni para nadie. No está padre que primero te inviten a un lugar y luego digan que mejor no”, expresó durante la transmisión.

La creadora también cuestionó la transparencia y el criterio de quienes toman decisiones dentro de la producción, manifestando su descontento con la forma en que se manejó la situación. “No sé si los verdaderos jefes estén enterados del cochinero que hacen y no se vale que quieran humillar a una persona, ¿quiénes se creen para venir a decirnos si valemos o no valemos? ¡Si tú fuiste quien nos viniste a buscar!”, reclamó Burrita Burrona.

Burrita Burrona reclama condiciones económicas y logísticas injustas para su equipo (Instagram: @burritaburrona)

Finalmente, la artista dejó claro que no aceptará imposiciones de ninguna marca o televisora respecto a su valor profesional ni al de su compañera.

“No vamos a permitir que ninguna marca o ninguna televisora quiera venir a decirnos cuánto valemos, ¡no, señor! Habrá señores o youtubers que venden su alma a ustedes... Nosotras no, y que se entere la gente. El que se mete con la Turbulence, se mete conmigo, y que se entere la gente”, sentenció Burrita Burrona.