Tris: todos los números ganadores del 20 de diciembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Las personas pueden jugar Tris
Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Una nueva entrega de los sorteos de Tris ha dejado a la expectativa a jugadores y aficionados, quienes anhelan llevarse una jugosa recompensa. Los números de este emocionante juego ya han sido revelados por Pronósticos para la Asistencia Pública ¡Acompáñanos a descubrir quiénes son los afortunados ganadores de este sábado 20 de diciembre!

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35293

Resultado: 27030

Tris De las Tres

Sorteo: 35294

Resultado: 91280

Tris Extra

Sorteo: 35295

Resultado: 55220

Tris De las Siete

Sorteo: 35296

Resultado: 83974

Tris Clásico

Sorteo: 35297

Resultado: 41575

De lunes a domingo, cinco veces al día, se difunden los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega el Tris?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos y gracias a sus diferentes modalidades la oportunidad de conseguir más dinero puede ir incrementar hasta los 5 millones de pesos dependiendo de los números jugados y cómo se juegue.

Para elegir la combinación ganadora, las urnas de Tris eligen cinco números al azar entre el 0 y el 9 para formar una cifra de cinco dígitos.

Los ganadores surgen de las distintas modalidades con las que cuenta el Tris. La primera y más común son conocidas como "Directas", que a su vez tiene tres opciones: Directa de 3, Directa de 4 y Directa de 5.

En la Directa de 3 puedes jugar con tres dígitos del 0 al 9 en el orden que desees, por cada peso que juegues tienes la posibilidad de ganar 500 pesos, es decir, si juegas 5 pesos podrías ganar 2 mil 500 pesos.

En la Directa de 4 pasa lo mismo, pero con cuatro números del 0 al 9 y la apuesta sube a 5 mil pesos por cada peso apostado, lo que significa que si le apuestas 5 pesos te podrías hacer de hasta 25 mil pesos.

Con la misma lógica es la Directa de 5, eliges cinco números y por cada peso apostado puedes hacerte de 100 mil pesos. Si apuestas 10 pesos, el premio podría alcanzar hasta los 500 mil pesos.

Otra de las modalidades son los “Super Candados” que permite que las apuestas de Directa de 4 o de Directa de 3 participen en todas las combinaciones que puedan hacerse con los números elegidos, dependiendo la alternativa tiene un costo extra desde 3 pesos y hasta 24 pesos.

Con la modalidad “Super Par”, el sistema te entregará un número extra de cinco dígitos a tu apuesta y abajo de cada uno vendrá un monto, si uno o varios de estos dígitos coinciden con la combinación ganadora, obtienes la cifra que viene debajo de estos.

También puedes ganar con los números finales e iniciales de tu apuesta.

Primero está el “Par Inicial y el Par Final” , en el primero juegas a acertar los dos primeros dígitos de tu apuesta y en el segundo a los dos últimos, en esta modalidad tienes la posibilidad de ganar 50 pesos por cada peso apostado. Luego el “Inicial y Final”, en el que apuestas a acertar el número final o inicial de tu apuesta, respectivamente, por cada peso puedes ganar cinco pesos.

Finalmente y para incrementar las posibilidades de ganar están los “Combos” que están compuestos por varias apuestas de Tris, con los mismos números cinco que elegiste. Si tu número y la combinación ganadora coinciden en cualquiera de las modalidades elegidas, serás el ganador.

Puedes jugar Tris llenando un volante, mismo que tiene tres casillas: A, B y C, marcándolas de izquierda a derecha y apuestas en cualquiera de las modalidades ya sea con lápiz, tinta azul o negra.

Otra forma de jugar es enlistándole al agente de Pronósticos los números con los que deseas jugar, él los ingresará al sistema sin necesidad de usar el volante, únicamente deberá indicar cuántas apuestas comprará, la fecha del sorteo en el que quiere participar y la modalidad.

También puede anotar los números en una hoja y entregarlos al vendedor para que los ingrese de forma manual.

Incluso puedes pedir un Trismático al vendedor, en la cual se dejará todo a la suerte y el sistema elegirá una combinación de números de forma aleatoria para cada apuesta que quiera realizar. Sólo deberá señalar cuántos números desea jugar, cuánto quiere invertir y la fecha del sorteo.

