Morena respalda el anuncio de Sheinbaum sobre avance ‘histórico’ de la clase media en México

Claudia Sheinbaum atribuye el crecimiento de la clase media a la política social de la Cuarta Transformación.| Credito: Infobae México

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena (CEN) difundió un comunicado en el que expresó su respaldo total al anunció que realizó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, al referir que, el país registró un aumento en la clase media del 12.4%, al pasar de 27.2 por ciento en 2018 a 39.6 por ciento en 2024; según el Banco Mundial de México.

Sheinbaum Pardo atribuyó este incremento al movimiento del llamado la “Cuarta Transformación”:

“¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama Economía Moral. Programas de Bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

¿Por qué Sheinbaum atribuye a la 4T el incremento de la clase media?

La mandataria explicó que el crecimiento de la clase media se debe, principalmente, a la “política social y de derechos, bajo el pensamiento humanista de ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.

También señaló como causas principales lo siguiente:

Inversión de más de 8 mil millones de pesos en Programas del Bienestar.

Aumento al salario mínimo.

Durante su conferencia de este viernes 19 de diciembre, la presidenta presentó el informe que resalta el aumento y fortalecimiento de la clase media en el país.

CEN Morena recordó que el discurso neoliberal, que según el partido, fue utilizado para justificar la desigualdad social, era contrario a la 4T, “nos dijeron que subir el salario mínimo ‘no servía’, que los programas sociales ‘rompían la economía’ y que reconocer derechos sociales universales.

Sheinbaum gobierna para todas las clases sociales

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, señaló que, según cifras del Banco Mundial, se clasifica como clase media a quienes perciben ingresos superiores a 17 dólares diarios, aproximadamente 340 pesos.

Ramírez añadió que el crecimiento de este sector en México obedece a la política económica y social de la Cuarta Transformación, la cual también logró una reducción histórica de la pobreza de más del 13 por ciento.

El aumento al salario mínimo es clave en la expansión de la clase media, según el gobierno federal.| REUTERS/Raquel Cunha

“Esto también cambia la imagen que se tiene de que solo la política de la Cuarta Transformación está enfocada a un sector de la población, el sector más vulnerable, el sector más pobre, y aquí estamos viendo que la consecuencia es que favorece al conjunto de la sociedad y a todos los sectores, teniendo como resultado el aumento de la clase media de manera histórica”, declaró.

Morena destaca programas sociales

Morena afirma que, al fortalecer a quienes antes fueron excluidos, la economía crece y el país se estabiliza, como: la pensión universal para adultos mayores, las becas para estudiantes y los apoyos a personas con discapacidad no son privilegios, sino derechos.

“La Cuarta Transformación no prometió milagros. Prometió dignidad, trabajo y bienestar y hoy, México demuestra que cuando el pueblo avanza, el país también”, mencionó el partido.