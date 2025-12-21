México extradita a Estados Unidos a dos hombres por delitos de fentanilo y abuso sexual

México logra extradición de dos personas a Estados Unidos. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado la entrega en extradición a Estados Unidos de dos personas, Faustino ‘N’ y Óscar ‘N’, quienes enfrentarán procesos judiciales por delitos distintos cometidos en el vecino país. La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos.

Faustino ‘N’ fue requerido por el Tribunal Federal para el Distrito Sur de California por su presunta participación en la asociación delictuosa y la venta de medicamento falsificado, específicamente sustancias que contenían fentanilo. Según la FGR, este individuo fue detenido en agosto pasado en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, tras meses de investigación sobre su posible participación en la importación y comercialización de sustancias controladas en Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses había solicitado a ambos detenidos. Foto: (iStock)

El fentanilo es un opioide sintético altamente potente que, debido a su potencia y riesgo de sobredosis, ha sido catalogado como una crisis de salud pública en Estados Unidos. La colaboración entre ambos países busca combatir la distribución ilegal de esta droga y reducir los efectos de la crisis de sobredosis. La extradición de Faustino ‘N’ se enmarca dentro de una serie de entregas similares que incluyen a líderes de grupos delictivos involucrados en tráfico de drogas y otros delitos graves.

Por su parte, Óscar ‘N’ fue requerido por la Corte Superior del Estado de California, en el condado de San Diego, por presuntos delitos de abuso sexual y violación en agravio de una persona menor de edad. Este sujeto también fue detenido en Tijuana el 20 de agosto de 2025, tras los procedimientos legales correspondientes en México. La FGR señaló que, una vez cumplidos los requisitos del tratado de extradición, Óscar ‘N’ fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar los cargos que se le imputan.

Ambos imputados fueron extraditados a Estados Unidos. Foto: (Infobae)

Estas acciones reflejan la colaboración estrecha entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia, especialmente en casos que requieren la entrega de personas acusadas de delitos graves en territorio estadounidense. La coordinación bilateral ha permitido, según la FGR, la extradición de más de 55 jefes de grupos del crimen organizado, así como individuos implicados en delitos de tráfico de drogas, violencia sexual y otros crímenes de alto impacto.

La extradición se llevó a cabo luego de que ambos hombres cumplieran con los procesos legales mexicanos, incluyendo audiencias de revisión y la emisión de las resoluciones correspondientes que autorizaron su entrega. Tras su traslado, serán puestos a disposición de las autoridades judiciales estadounidenses para responder por los delitos que se les imputan y continuar con los procesos penales en su contra.