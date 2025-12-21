México

Fans mexicanos reviven el mariachi de Stranger Things en plena euforia por el Vol. 2

El próximo estreno del Volumen 2 ha revivido el momento en el que los protagonistas fueron recibidos con música tradicional durante su visita a la capital mexicana

La comunidad mexicana ha vuelto
La comunidad mexicana ha vuelto a compartir recuerdos de la visita de los protagonistas a la capital, donde un grupo de mariachi sorprendió a los actores. (X/ @NetflixLAT)

La llegada del Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things ha desatado una ola de nostalgia y entusiasmo en México. Los seguidores de la serie no sólo esperan el desenlace de la historia, sino que también han comenzado a revivir momentos icónicos que marcaron la relación entre la producción y el país.

Uno de los más recordados tiene que ver con un momento que sorprendió a los protagonistas durante su visita a la Ciudad de México con un conjunto de mariachi.

El estreno del Volumen 2
El estreno del Volumen 2 de la quinta temporada ha hecho que los fans mexicanos revivan aquel icónico encuentro con el mariachi, celebrando la conexión única entre la producción y la cultura nacional. COURTESY OF NETFLIX © 2025

Hoy, en plena euforia por el estreno navideño, los fans mexicanos han retomado ese episodio como símbolo de cómo la cultura local se entrelazó con el fenómeno global.

El recuerdo del mariachi y la bandera mexicana

En 2017, los actores Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo y Finn Wolfhard se encontraban en la ciudad por un evento de Netflix y fueron recibidos en un hotel de la capital con un mariachi que interpretó primero “El Son de la Negra” y después el tema principal de Stranger Things.

La sorpresa fue tal que los jóvenes tardaron unos segundos en reconocer la melodía, pero cuando lo hicieron no pudieron ocultar su emoción.

Ahora, con el estreno del Vol. 2, las redes sociales han revivido aquel episodio, compartiendo clips y comentarios que mezclan nostalgia con la emoción por el desenlace de la serie.

La euforia por el Volumen 2

El estreno del Vol. 2 está programado para el 25 de diciembre a las 19:00 horas en México, lo que convierte la Navidad en un doble evento: la celebración familiar y el regreso de Stranger Things.

Los capítulos prometen resolver los misterios que quedaron abiertos en el Volumen 1 y preparar el terreno para el final definitivo el 31 de diciembre. La expectativa es enorme. Se han organizado eventos oficiales, colaboraciones, reuniones temáticas y dinámicas en redes sociales para acompañar el estreno.

La esperada segunda parte del
La esperada segunda parte del gran desenlace de la serie llega el 25 de diciembre y los seguidores mexicanos no sólo celebran el estreno, sino también la inolvidable bienvenida musical que marcó a los protagonistas en la Ciudad de México. REUTERS/Mike Blake

En este contexto, el recuerdo del mariachi funciona como un puente entre el pasado y el presente, reforzando la idea de que la serie no sólo se consume, sino que se vive como parte de la cultura popular.

México y Stranger Things: un vínculo especial

La relación entre México y Stranger Things ha sido constante: desde activaciones oficiales como la Stranger Things Experience en CDMX, la entrega de veladoras de los personajes y demás gestos simbólicos.

La Stranger Things Experience contará
La Stranger Things Experience contará con spots dedicados a la fotografía. Crédito: X/ @STExperiernce_

El mariachi, sin embargo, prevalece como uno de los íconos más destacados de esta conexión. En plena despedida de la serie, revivir el encuentro con los mariachis es una manera de recordar que Stranger Things no fue únicamente un fenómeno televisivo, sino también un espacio donde México dejó su huella en la memoria global.

