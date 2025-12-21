México

Capturan a 17 civiles armados en Nuevo León, les aseguraron drones y material para elaborar explosivos

Los sujetos fueron identificados cuando intentaban ingresar al estado

Su captura se llevó a cabo tras la activación del Operativo Muralla. Foto: Fuerza Civil

Diecisiete sujetos fueron detenidos por elementos de la Fuerza Civil cuando intentaban ingresar al estado de Nuevo León con armamento y equipo táctico.

Los arrestos se llevaron a cabo durante la madrugada de este sábado 20 de diciembre, en el municipio de Montemorelos, tras labores de inteligencia entre autoridades federales y estatales.

Como parte de los trabajos, las autoridades detectaron la incursión de un grupo armado en el estado, por lo que activaron el Operativo Muralla para lograr su localización y detención.

Fueron capturados con drones y armamento

El despliegue culminó con la detención de 17 sujetos, a quienes les fue asegurado armamento y objetos de origen ilícito:

  • 14 armas largas
  • 94 cargadores
  • 2 armas cortas
  • 2 cargadores
  • 8 cascos balísticos
  • 14 chalecos balísticos
Objetos decomisados. Foto: Fuerza Civil
Objetos decomisados. Foto: Fuerza Civil
  • 7 fornituras
  • 1 chamarra con emblema policial
  • 1 equipo jammer
  • 2 drones
  • Material diverso para la fabricación de explosivos

Los detenidos fueron identificados como Diego Iván “N” de 29 años; Eduardo “N” de 28; Francisco “N” de 28; Javier “N” de 20; Oscar Osvaldo “N” de 20; Juan de Dios “N” de 25; Emmanuel “N” de 27; Kevin Abdiel “N” de 23; Héctor Enrique “N” de 20; Carlos David “N” de 39.

Además, fueron capturados Óscar Adrián “N” de 32 años; Miguel Ángel “N” de 18; Grember Aldair “N” de 24; Jesús Guadalupe “N” de 29; Gustavo Adolfo “N” de 28; Juan Jesús “N” de 36 y Félix Osmar “N” de 20 años de edad.

Foto: Fuerza Civil
Foto: Fuerza Civil

Ante los hechos, agentes de la Fuerza Civil Nuevo León y de seguridad federal mantuvieron presencia policial en la zona citrícola como parte del Operativo Muralla para realizar tareas de inteligencia.

Cabe señalar que el Operativo Muralla es una estrategia de seguridad implementada en el estado, en especifico en las zonas rurales, para evitar la incursión de grupos delincuenciales al estado.

Estas acciones las realiza la Fuerza Civil en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones.

Enfrentamiento en Los Ramones deja cinco muertos y una persona rescatada

Foto: Facebook/Dirección de Seguridad Pública
Foto: Facebook/Dirección de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Linares N.L.

Este hecho se suma al enfrentamiento entre agentes de seguridad y civiles armados, registrado el pasado 7 de diciembre en Los Ramones.

De acuerdo con los reportes, los agentes de seguridad fueron atacados a balazos cuando realizaban acciones como parte del Operativo Muralla.

Ante la agresión, los elementos de seguridad repelieron el ataque y accionaron sus armas en contra de los civiles.

Como resultado del enfrentamiento se reportó la neutralización de cinco agresores, así como el rescate de una persona presuntamente privada de la libertad.

