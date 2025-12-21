México

Beca Rita Cetina 2025: cuándo será el próximo periodo de pago para todos los beneficiarios

Los depósitos de este programa social finalizaron el pasado jueves 18 de diciembre para estudiantes de secundaria de todo el país

Estudiantes de secundaria pública reciben
Estudiantes de secundaria pública reciben un pago de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado por el Gobierno de México, dirigido exclusivamente a estudiantes que cursan la secundaria en escuelas públicas del país.

Este apoyo económico busca cubrir los gastos relacionados con materiales y herramientas necesarios para que los alumnos de secundaria puedan continuar sus estudios.

La beca está destinada a la adquisición de libros, alimentos, materiales escolares, útiles de papelería, uniformes y al pago del transporte desde la casa hasta la escuela.

Cada dos meses, los estudiantes de secundaria reciben mil 900 pesos, depositados directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

La gestión de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La beca es otorgada por
La beca es otorgada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Foto: Jesús Avilés/ Infobae México.

El propósito es disminuir la deserción en secundarias públicas y brindar apoyo a jóvenes para que finalicen la educación básica.

Pago del mes de diciembre de la Beca Rita Cetina

Este mes de diciembre se llevó a cabo el pago de la Beca Rita Cetina para todos estudiantes de secundaria pública que estén inscritos a este programa social. Cabe destacar que el depósito se hizo para aquellos que cursan el segundo y tercer año.

En tanto, los nuevos y futuros beneficiarios que realizaron el proceso de inscripción en el mes de septiembre, es decir, alumnas y alumnos de primero de secundaria, no recibieron dicho depósito en este mes de diciembre, debido a que se llevó a cabo el proceso de entrega de tarjetas.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Por lo tanto, se prevé que la siguiente fecha de pagos coincida con el depósito para todos los beneficiarios, es decir, tanto los de nuevo ingreso a secundaria como los de segundo y último año escolar.

Por lo tanto, el siguiente pago para la Beca Rita Cetina será para el año 2026 y ya hay un mes previsto para que se realice la respectiva dispersión a todos los beneficiarios en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Cuándo será el siguiente pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios?

De acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, ya se tiene un tiempo estimado para que comiencen los depósitos a todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

Será en el mes de febrero cuando se realicen los depósitos de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios.

El siguiente periodo de pagos
El siguiente periodo de pagos de la Beca Rita Cetina será para el mes de febrero de 2026. Foto: gobierno de México.

Lo anterior, ya que los pagos se llevan a cabo durante los meses pares. Los depósitos son realizados de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de los padres, madres o tutores que registraron al menor de edad.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de esta dependencia para saber las fechas exactas de pago del mes de febrero. De igual manera, para saber si también a los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina les tocará en este periodo las dispersiones mencionadas.

