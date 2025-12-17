México

Beca Rita Cetina 2025: qué es lo que sigue si ya recogí la tarjeta del Bienestar

Los nuevos beneficiarios comenzaron a recibir el plástico para poder cobrar el apoyo

Los alumnos que se registraron
Los alumnos que se registraron a la Beca Rita Cetina en la convocatoria anterior continúan recibiendo sus tarjetas del Bienestar (Foto: gobierno de México)

La entrega de tarjetas del Bienestar para los alumnos que se registraron a la Beca Rita Cetina en la convocatoria anterior comenzó desde finales de noviembre para que los nuevos beneficiarios puedan recibir el apoyo que otorga el programa.

Cabe recordar que la iniciativa busca apoyar a todos los estudiantes de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país, y aunque en su primera etapa se ha concentrado solamente en beneficiar a alumnos de secundaria, el siguiente año ampliará su cobertura para primaria y después preescolar.

El programa entrega a cada padre de familia un monto de 1,900 pesos de forma bimestral, además, por cada alumno extra que tengan registrado, reciben 700 pesos adicionales.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Qué es lo que sigue si ya recogí la tarjeta del Bienestar para la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó lo que sigue después de haber recibido la tarjeta del Bienestar.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia indicó que una vez con el plástico, los beneficiarios tendrán que acudir a un cajero, ingresar la tarjeta y el NIP que viene en el sobre y cambiarlo.

  • Acude a un cajero del Banco del Bienestar
  • Inserta la tarjeta e ingresa el NIP que viene en el sobre
  • Selecciona la opción “Cambio de NIP”
  • Teclea el nuevo NIP de 4 dígitos (no elijas fechas de nacimiento ni números consecutivos)
  • Da clic en “Confirmar operación”
Después de recibir la tarjeta
Después de recibir la tarjeta del Bienestar, los beneficiarios tendrán que cambiarle el NIP (@BecasBenito)

Documentos para recoger la tarjeta del Bienestar paara la beca

Asimismo, la CNBBBJ señaló que los beneficiarios que sean menores de edad tendrán que ir acompañados del adulto que registraron para poder recoger la tarjeta del Bienestar, además, también dio a conocer los documentos necesarios que se deberán llevar.

Si eres menor de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

¿Qué pasa si no acudo por mi tarjeta del Bienestar si fomentar me inscribí a la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que en caso de no haber recogido la tarjeta en el día indicado, se contactará con el beneficiario cuando concluya la dispersión de los plásticos en todo el país, por lo que recomendó asistir en la fecha establecida.

“Te contactaremos después de concluir la entrega de tarjetas en todo el país, esto puede demorar, así que ¡Mejor asiste el día y la hora que te toca!“, indicó la dependencia.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, en caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

