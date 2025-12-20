Las Guerreras K-Pop estarán en el medio tiempo de los Juegos de Navidad de la NFL: cuándo y dónde verlo en México

Las Guerreras K-Pop participarán en el espectáculo de medio tiempo del Juego de Navidad de la NFL entre Lions y Vikings. (Infobae México)

Netflix anunció que Las Guerreras K-Pop participarán en el espectáculo especial de medio tiempo del Juego de Navidad de la NFL entre Lions y Vikings, un evento que contará con transmisión internacional a través de la plataforma de streaming.

La presentación formará parte de la programación especial de la liga para el 25 de diciembre y combinará distintos géneros musicales dentro del mismo escenario.

El show estará liderado por el rapero Snoop Dogg y contará con la presencia de la cantante de country Lainey Wilson, además de las artistas responsables de la música de la película animada original de Netflix Las Guerreras K-Pop.

Las Guerreras K-Pop en el escenario de la NFL

(Netflix)

La producción animada Las Guerreras K-Pop se consolidó como la película original más vista en la historia de Netflix.

Su banda sonora también alcanzó relevancia en la industria musical al colocar cuatro canciones de forma simultánea en el Top 10 del Billboard Hot 100 y ubicarse entre los álbumes más reproducidos del año en Spotify.

Para el espectáculo de medio tiempo, está confirmada la participación de HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, intérpretes que integran la banda sonora del filme.

La presentación se realizará el 25 de diciembre durante el segundo partido programado en la jornada navideña de la liga de futbol americano profesional.

Partidos y horarios de los Juegos de Navidad de la NFL

(Lon Horwedel-Imagn Images)

Los Juegos Navideños de la NFL iniciarán con el enfrentamiento entre Cowboys y Commanders, programado para las 12:00 horas del Centro de México, desde el Northwest Stadium en Landover, Maryland.

Más tarde, el duelo entre Lions y Vikings se disputará a las 15:30 horas, tiempo del Centro de México, en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis.

La transmisión contará con una cobertura especial que comenzará desde las 10:00 de la mañana. Ambos encuentros serán transmitidos por Netflix a nivel internacional.

En la edición de 2024, el espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de Beyoncé, presentación que posteriormente recibió cuatro nominaciones al Emmy.

¿Qué son los Juegos de Navidad del futbol americano?

(Archivo. EFE/ Larry W. Smith)

Los Juegos de Navidad de futbol americano son partidos oficiales de temporada regular que la NFL programa de manera especial el 25 de diciembre. Forman parte del calendario regular de la liga y no se tratan de encuentros de exhibición.

Estos juegos buscan aprovechar la fecha festiva para ampliar la audiencia y ofrecer una experiencia distinta, combinando el futbol americano con espectáculos de medio tiempo y una producción especial pensada para una transmisión de alcance internacional.

En los últimos años, el máximo circuito del futbol americano ha utilizado los Juegos de Navidad como una estrategia para posicionar el 25 de diciembre como una fecha clave dentro de su temporada, similar a lo que ocurre con el Día de Acción de Gracias.

Por ello, los partidos suelen ir acompañados de presentaciones musicales de alto perfil y una cobertura especial por parte de las plataformas y cadenas que poseen los derechos de transmisión.

Los encuentros se disputan en estadios oficiales de la liga y cuentan con impacto deportivo directo en la clasificación rumbo a los playoffs.

El impacto cultural de Las Guerreras K-Pop

(Netflix)

El fenómeno de Las Guerreras K-Pop se suma al crecimiento global del K-pop, impulsado en años recientes por artistas y grupos como Super Junior, BLACKPINK y BTS, así como por la popularidad de las series coreanas.

El proyecto animado de Netflix marcó un nuevo punto de alcance dentro de la cultura pop.

De acuerdo con datos de Google Trends, durante la temporada de Halloween, la producción animada se posicionó como el referente más buscado en México para ideas de disfraces, lo que evidenció su alcance e impacto entre el público.

Esta popularidad se traslada ahora al escenario de la NFL, donde el grupo participará en un espectáculo que combina música y entretenimiento dentro de la programación navideña de la liga.