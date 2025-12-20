Dos personas mueren presuntamente intoxicadas por fuga de gas en la zona oriente de la CDMX

Dos personas murieron por intoxicación en un departamento de la alcaldía Iztapalapa (Especial)

Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de un inmueble ubicado en la zona oriente de la Ciudad de México, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas la mañana de este viernes.

El hallazgo ocurrió en la Unidad Habitacional Margarita Maza de Juárez, localizada en la colonia Sideral, lo que generó alarma entre vecinos del conjunto habitacional.

De acuerdo con información, las autoridades recibieron un reporte ciudadano que alertó sobre la posible presencia de dos personas inconscientes al interior de un departamento.

El aviso se registró en el cruce de la calle Gabriela Mistral y la avenida Canal del Moral, hasta donde se trasladaron paramédicos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de Protección Civil.

Personas no contaban con signos vitales

Policías de la CDMX atendieron la llamada de emergencia (especial)

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia ingresaron al inmueble señalado y confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales.

Tras la valoración inicial, se determinó que el fallecimiento podría estar relacionado con una posible fuga de gas, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para evitar riesgos adicionales en el edificio.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Personal especializado realizó el levantamiento de los cuerpos y llevó a cabo la inspección del departamento, con el objetivo de recabar indicios que ayuden a esclarecer las causas exactas de la muerte.

No se conoce la identidad de las personas fallecidas

Elementos de la FGJEM hicieron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las indagatorias iniciales Foto: Cortesía.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que una de las principales líneas de indagatoria apunta a una posible intoxicación por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que no tiene olor ni color y que puede provocar la muerte en espacios cerrados cuando existe una combustión deficiente o una fuga en instalaciones domésticas.

No obstante, las autoridades indicaron que será hasta contar con los resultados de los peritajes técnicos y forenses cuando se confirme o descarte esta hipótesis.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las personas fallecidas, ni se ha precisado si se trataba de residentes del departamento o visitantes. Tampoco se han difundido mayores detalles sobre las condiciones en las que fue localizado el inmueble, por lo que la investigación continúa abierta.

Vecinos de la Unidad Habitacional Margarita Maza de Juárez manifestaron su preocupación ante lo ocurrido y solicitaron a las autoridades revisar las instalaciones de gas en el conjunto, con el fin de prevenir hechos similares. Algunos habitantes señalaron que, tras el incidente, personal de Protección Civil realizó recorridos preventivos en la zona.

Personal de la FGJCDMX informó que, una vez concluidos los análisis correspondientes, se determinará si la muerte de ambas personas fue consecuencia directa de una intoxicación por monóxido de carbono u otro factor relacionado con una fuga de gas. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para revisar periódicamente las instalaciones de gas en viviendas y reportar cualquier olor o anomalía de inmediato.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a verificar el estado de calentadores, estufas y conexiones de gas para evitar riesgos de intoxicación en espacios cerrados.