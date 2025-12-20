¿Cómo usar las claras de huevo para mejorar la firmeza de la piel del cuello?

Con la edad, el cuello suele presentar flacidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuello suele mostrar signos de envejecimiento antes que otras zonas del cuerpo debido a la sensibilidad de su piel y a la constante exposición a factores ambientales.

Diversos métodos han surgido en el ámbito de la estética para mejorar su apariencia, pero el uso de las claras de huevo ha ganado atención por sus propiedades temporales para tensar la piel.

La tendencia de emplear ingredientes comunes en el cuidado facial se popularizó en los últimos años. En ese contexto, las claras de huevo se presentan como una alternativa doméstica para quienes buscan una mejora rápida en la firmeza de la piel del cuello, sin recurrir a intervenciones costosas.

Propiedades de las claras de huevo para la piel

El huevo, un ingrediente natural para belleza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las claras de huevo destacan por su alto contenido en proteínas, entre ellas la ovoalbúmina, que participa en la formación de una película delgada sobre la piel. Esta barrera puede generar un efecto tensor inmediato y visible. La acción de la proteína origina una sensación de firmeza y contribuye a una apariencia más lisa durante un periodo corto de tiempo. Durante su aplicación, la clara también proporciona sensación de frescura.

El huevo contiene además pequeñas cantidades de vitaminas como la niacina y minerales como el magnesio y el potasio. Estos componentes participan en el proceso natural de regeneración celular aunque su acción tópica es limitada y depende del tipo de piel y la frecuencia de uso.

Cómo aplicar claras de huevo en el cuello

Para aprovechar este recurso, se recomienda separar la clara de la yema y batirla hasta obtener una textura ligeramente espumosa. Con ayuda de una brocha limpia o con los dedos, se extiende una capa uniforme sobre la piel limpia del cuello evitando el contacto con mucosas. Se deja secar entre 10 y 15 minutos. Al endurecerse, la clara ejerce una leve tensión sobre la piel.

Transcurrido ese lapso, la película debe retirarse utilizando agua templada y secando con una toalla suave. Se aconseja completar el proceso con la aplicación de una crema hidratante para restaurar la humedad perdida y proteger la barrera cutánea de posibles irritaciones.

Efectos, frecuencia y precauciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien los efectos de las claras de huevo sobre la piel se perciben poco después de la aplicación, este resultado es transitorio y desaparece al limpiar el producto. El uso puede repetirse una o dos veces por semana, siempre evaluando la tolerancia individual. Personas con piel sensible o antecedentes de alergia al huevo deben realizar una prueba en una pequeña zona de piel antes del uso extendido.

No existen evidencias concluyentes que vinculen las claras de huevo aplicadas de forma tópica con una mejora duradera en la firmeza cutánea, pero su uso puede complementar rutinas de belleza de bajo riesgo siempre que se adopten medidas de higiene y prudencia. Además, conviene consultar con un dermatólogo antes de incorporar nuevos ingredientes, especialmente en pieles con condiciones previas o tratamientos médicos activos.