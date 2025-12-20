México

¿Cómo usar las claras de huevo para mejorar la firmeza de la piel del cuello?

El uso de este ingrediente doméstico ofrece una apariencia más lisa de la dermis

Guardar
Con la edad, el cuello
Con la edad, el cuello suele presentar flacidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuello suele mostrar signos de envejecimiento antes que otras zonas del cuerpo debido a la sensibilidad de su piel y a la constante exposición a factores ambientales.

Diversos métodos han surgido en el ámbito de la estética para mejorar su apariencia, pero el uso de las claras de huevo ha ganado atención por sus propiedades temporales para tensar la piel.

La tendencia de emplear ingredientes comunes en el cuidado facial se popularizó en los últimos años. En ese contexto, las claras de huevo se presentan como una alternativa doméstica para quienes buscan una mejora rápida en la firmeza de la piel del cuello, sin recurrir a intervenciones costosas.

Propiedades de las claras de huevo para la piel

El huevo, un ingrediente natural
El huevo, un ingrediente natural para belleza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las claras de huevo destacan por su alto contenido en proteínas, entre ellas la ovoalbúmina, que participa en la formación de una película delgada sobre la piel. Esta barrera puede generar un efecto tensor inmediato y visible. La acción de la proteína origina una sensación de firmeza y contribuye a una apariencia más lisa durante un periodo corto de tiempo. Durante su aplicación, la clara también proporciona sensación de frescura.

El huevo contiene además pequeñas cantidades de vitaminas como la niacina y minerales como el magnesio y el potasio. Estos componentes participan en el proceso natural de regeneración celular aunque su acción tópica es limitada y depende del tipo de piel y la frecuencia de uso.

Cómo aplicar claras de huevo en el cuello

Para aprovechar este recurso, se recomienda separar la clara de la yema y batirla hasta obtener una textura ligeramente espumosa. Con ayuda de una brocha limpia o con los dedos, se extiende una capa uniforme sobre la piel limpia del cuello evitando el contacto con mucosas. Se deja secar entre 10 y 15 minutos. Al endurecerse, la clara ejerce una leve tensión sobre la piel.

Transcurrido ese lapso, la película debe retirarse utilizando agua templada y secando con una toalla suave. Se aconseja completar el proceso con la aplicación de una crema hidratante para restaurar la humedad perdida y proteger la barrera cutánea de posibles irritaciones.

Efectos, frecuencia y precauciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien los efectos de las claras de huevo sobre la piel se perciben poco después de la aplicación, este resultado es transitorio y desaparece al limpiar el producto. El uso puede repetirse una o dos veces por semana, siempre evaluando la tolerancia individual. Personas con piel sensible o antecedentes de alergia al huevo deben realizar una prueba en una pequeña zona de piel antes del uso extendido.

No existen evidencias concluyentes que vinculen las claras de huevo aplicadas de forma tópica con una mejora duradera en la firmeza cutánea, pero su uso puede complementar rutinas de belleza de bajo riesgo siempre que se adopten medidas de higiene y prudencia. Además, conviene consultar con un dermatólogo antes de incorporar nuevos ingredientes, especialmente en pieles con condiciones previas o tratamientos médicos activos.

Temas Relacionados

HuevosClaras de huevoPielCuelloSaludBellezaJuventudmexico-noticias

Más Noticias

Vacaciones de invierno: Semarnat y Cofepris alertan por seis playas de México donde no es seguro nadar

Las dependencias dieron a conocer que 14 costas recuperaron estatus “apto” para actividades recreativas en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca

Vacaciones de invierno: Semarnat y

Yolanda Andrade comparte emotivo video de su hospitalización: “La vida es sólo un rato”

La salud de la conductora de televisión se vio nuevamente afectada

Yolanda Andrade comparte emotivo video

Nodal y Ángela Aguilar presumen su millonaria casa pese a rumores de la violinista Esmeralda Camacho

La pareja dejó ver su espectacular residencia decorada al estilo Ralph Lauren

Nodal y Ángela Aguilar presumen

Aarón Mercury gana Las Estrellas Bailan en Hoy y sus seguidoras lanzan dardo para La Casa de los Famosos México

Después de 10 semanas, el creador de contenido logró el primer lugar junto a Briggitte Bozzo

Aarón Mercury gana Las Estrellas

Banobras coloca 13 mil millones de pesos en exitosa emisión de bonos

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos logró superar expectativas de demanda en el mercado mexicano, al colocar los bonos BANOB 25-4 y BANOB 25-5 para financiar infraestructura estratégica este año

Banobras coloca 13 mil millones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Hernán Bermúdez

Niegan amparo a Hernán Bermúdez Requena contra prisión preventiva, permanecerá en el Altiplano

Quién es el “Delta 1”, jefe de sicarios de Los Deltas del CJNG recapturado por tercera ocasión en Jalisco

The New York Times destacó gestión de Harfuch en materia de seguridad y cooperación con EEUU

La Reserva: la película que exhibe una llamada de extorsión real del narco contra los defensores ambientales

Cae “La Araña”, dueño de taller ligado a multihomicidio de una familia michoacana en Guadalajara

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade comparte emotivo video

Yolanda Andrade comparte emotivo video de su hospitalización: “La vida es sólo un rato”

Nodal y Ángela Aguilar presumen su millonaria casa pese a rumores de la violinista Esmeralda Camacho

Aarón Mercury gana Las Estrellas Bailan en Hoy y sus seguidoras lanzan dardo para La Casa de los Famosos México

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix México para disfrutar el fin de semana

Accidente: la serie de suspenso que arrasa en Netflix México este fin de semana

DEPORTES

Santiago Giménez fue operado con

Santiago Giménez fue operado con éxito: este fue el mensaje que envió sobre su futuro

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal

Aficionado suplica a Ángel Sepúlveda no ser como Chicharito tras su llegada a Chivas

Shocker pasó de ser 1000% guapo al 0% cabello: así perdió su melena en el 63 aniversario de la Arena Naucalpan