Tonelada y media de autopartes, dos autos y un detenido tras acciones contra el robo de vehículos y venta de piezas en la CDMX

Los aseguramientos fueron realizados en el marco del operativo Cazador II

La acciones fueron realizadas en
La acciones fueron realizadas en tres alcaldías de la CDMX Crédito: FGJCDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con agentes federales, aseguraron una tonelada y media de autopartes, recuperaron dos vehículos y detuvieron a una persona durante la implementación del operativo “Cazador II”.

Esta acción fue desplegada en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco, como parte de una estrategia dirigida a combatir el robo de vehículos, motocicletas y la venta ilícita de autopartes en la capital.

Durante el operativo “Cazador II”, las autoridades ejecutaron siete cateos en distintos inmuebles relacionados con el desmantelamiento, el acopio y la comercialización ilegal de autopartes.

Las intervenciones ocurrieron en propiedades identificadas como puntos clave en la operación de estas actividades ilícitas.

Las diligencias se llevaron a cabo de manera conjunta con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

Resultado de los cateos en Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa, se realizaron tres cateos en propiedades ubicadas en el Barrio San Lucas.

El resultado fue el aseguramiento de cerca de media tonelada de autopartes y dos mil accesorios diversos.

En las acciones los elementos
En las acciones los elementos se apoyaron con el uso de drones. Crédito: FGJCDMX

Además, se encontraron un cristal de puerta trasera, una aleta trasera y cinco tarjetas de circulación, lo que evidencia la magnitud de las operaciones clandestinas en la zona.

Acciones y aseguramientos en Xochimilco

En Xochimilco, se desarrollaron tres cateos adicionales: dos en la colonia Paraje Zacapa y uno en una propiedad situada en el Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa.

En estos sitios se recuperó un vehículo y se detuvo a un hombre de 38 años, a quien le fueron leídos sus derechos en el lugar.

Hombre detenido tras el operativo
Hombre detenido tras el operativo Cazador II contra el robo de vehículos, motos y venta ilegal de autopartes en la CDMX. Crédito: FGJCDMX

Posteriormente, fue trasladado y presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones en curso, según datos proporcionados por las autoridades.

Dispositivo implementado en la alcaldía Gustavo A. Madero

Por su parte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el operativo permitió asegurar tres placas de circulación, un medallón, un automóvil de color blanco, una laminilla y cerca de una tonelada de autopartes.

Todo esto fue hallado en una propiedad ubicada en la colonia San Felipe de Jesús, donde también se resguardaron pruebas que quedaron a disposición de las autoridades.

Verificación administrativa y clausura de locales comerciales

Como parte complementaria del operativo, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizó inspecciones en diez establecimientos comerciales de la Calzada Ermita-Iztapalapa, en el Barrio San Lucas.

Ocho de estos locales fueron suspendidos debido a la falta de documentación necesaria para su funcionamiento.

Tras el operativo, los inmuebles intervenidos quedaron asegurados y bajo resguardo policial, mientras los indicios recolectados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México manifestaron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de investigación y combate a los delitos patrimoniales, priorizando la seguridad y el bienestar de los habitantes de la capital.

