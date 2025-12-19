Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este viernes 19 de diciembre

Si estás en la calle, mantente alejado de edificios, postes y cables eléctricos. Después del movimiento, revisa posibles daños , sigue las indicaciones de las autoridades y utiliza el teléfono sólo para emergencias . La prevención y la preparación salvan vidas.

Ante un sismo , es fundamental mantener la calma y actuar con responsabilidad. Si te encuentras dentro de un inmueble, aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y colócate en zonas de menor riesgo , como junto a muros de carga o bajo muebles firmes. No utilices elevadores.

Últimas noticias

Activan Operativo Cero Pirotecnia en CDMX durante fiestas decembrinas Esta medida busca contrarrestar el almacenamiento, compra y venta ilegal de artefactos explosivos

Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para Las detenciones fueron informadas como la desarticulación de una célula delictiva

Volaris y Viva Aerobus acuerdan fusionarse en un nuevo grupo mexicano de aerolíneas de bajo costo La fusión, sujeta a aprobaciones regulatorias y de accionistas, mantendrá operando a ambas compañías con marcas y certificados independientes

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 19 de diciembre Los equipos compiten por asegurar la permanencia de uno de sus atletas justo antes del Duelo de Eliminación