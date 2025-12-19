México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este viernes 19 de diciembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    05:59 hsHoy

    Ante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con responsabilidad. Si te encuentras dentro de un inmueble, aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y colócate en zonas de menor riesgo, como junto a muros de carga o bajo muebles firmes. No utilices elevadores.

    Si estás en la calle, mantente alejado de edificios, postes y cables eléctricos. Después del movimiento, revisa posibles daños, sigue las indicaciones de las autoridades y utiliza el teléfono sólo para emergencias. La prevención y la preparación salvan vidas.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Activan Operativo Cero Pirotecnia en CDMX durante fiestas decembrinas

    Esta medida busca contrarrestar el almacenamiento, compra y venta ilegal de artefactos explosivos

    Activan Operativo Cero Pirotecnia en

    Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para

    Las detenciones fueron informadas como la desarticulación de una célula delictiva

    Detienen a tres hombres ligados

    Volaris y Viva Aerobus acuerdan fusionarse en un nuevo grupo mexicano de aerolíneas de bajo costo

    La fusión, sujeta a aprobaciones regulatorias y de accionistas, mantendrá operando a ambas compañías con marcas y certificados independientes

    Volaris y Viva Aerobus acuerdan

    Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 19 de diciembre

    Los equipos compiten por asegurar la permanencia de uno de sus atletas justo antes del Duelo de Eliminación

    Exatlón México: quién gana el

    Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 18 de diciembre

    El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

    Pronósticos: dónde ver los números

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Las ventas financiadas de autos

    Las ventas financiadas de autos 0 km cayeron 33% en noviembre y tocaron el nivel más bajo de 2025

    Los dos datos que desencadenaron la euforia del mercado esconden una vulnerabilidad

    Una vitrina blindada de forma ridícula, el plan audaz de un joyero argentino y el enigma irresuelto del robo de la copa del mundo

    Agustín Neme, nuevo intendente de Mar del Plata: “Vamos a tener una gran temporada”

    Crisis educativa: expertos advirtieron sobre el impacto en el desarrollo económico del país

    INFOBAE AMÉRICA

    La fiscalía de Boston afirmó

    La fiscalía de Boston afirmó que el sospechoso del tiroteo en Brown University también habría asesinado al profesor del MIT

    Los 10 acontecimientos espaciales más impactantes de 2025

    Qué leer el fin de semana: 4 libros poseídos por el espíritu navideño

    Tras un día de negociaciones, la UE acordó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin usar los activos rusos congelados

    “Dios ha muerto”: ¿la cultura pop impulsa una nueva forma de espiritualidad individual?

    DEPORTES

    A 30 años de la

    A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

    Juan Manuel Fangio II corrió un clásico con su hija y analizó a Colapinto en la Fórmula 1: “En 2026 demostrará lo que realmente sabe”

    El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

    Fue una joya de la Selección y campeón de la Copa América, pero no tiene minutos en su equipo: su plan para soñar con el Mundial

    “Se termina una era”: un gigante europeo podría ser el nuevo destino de Mauro Icardi