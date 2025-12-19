Salinas Pliego asegura que está dispuesto a dar por concluidas sus diferencias con el gobierno: “Pagamos y listo”

Ricardo Salinas Pliego con exembajador de México Christopher Landau (@RicardoBSalinas/X)

Tras las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de este viernes, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, fijó públicamente su postura sobre el diferendo fiscal que mantiene con el gobierno federal, al subrayar que su intención es cerrar el capítulo de manera institucional y con apego pleno a la legalidad.

A través de un posicionamiento en su cuenta de X, el empresario sostuvo que su objetivo no ha sido el conflicto, sino la búsqueda de certidumbre jurídica y de un marco legal claro que permita resolver de forma definitiva las diferencias con la autoridad fiscal. En ese sentido, afirmó que siempre ha existido disposición para alcanzar una solución y cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente le correspondan.

Grupo Salinas destacó que, durante el periodo que abarca la disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entregó al fisco más de 285 mil millones de pesos, cifra que, aseguró, demuestra su voluntad de cumplimiento.

Desglose detallado

Mexican billionaire Ricardo Salinas Pliego speaks during a Bitcoin conference organized by El Salvador's National Bitcoin Office, in San Salvador, El Salvador, November 12, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

El dueño de Tv Azteca, precisó que las diferencias se concentran exclusivamente en las pérdidas fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013, las cuales, según indicó, fueron determinadas como improcedentes por resoluciones judiciales.

El punto central del desacuerdo, añadió, radica en los recargos y actualizaciones que la autoridad ha incluido en el monto señalado como adeudo, ya que una parte relevante de esos cargos deriva —según el empresario— de interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad fiscal que dieron origen a la controversia y al litigio. A ello se suma, apuntó, la prolongación del conflicto por los tiempos del sistema judicial.

En este contexto, el presidente de Grupo Salinas consideró prudente y responsable que tanto la empresa como el gobierno de México esperen a enero para que el SAT precise por escrito los fundamentos de la cifra que ha señalado como adeudo, estimada en 31 mil millones de pesos. La compañía solicitó que dicha información incluya un desglose detallado, transparente y verificable de los cálculos que sustentan el monto.

El grupo empresarial afirmó que solo a partir de información clara y legal será posible alcanzar una solución justa, cerrar el tema de manera institucional y contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho en el país.

Cenó en la Casa Blanca

Ricardo Salinas estuvo en la cena navideña en la Casa Blanca (@RicardoBSalinas/X)

El empresario mexicano aseguró la noche de este jueves que se encontraba en la cena navideña celebrada en la Casa Blanca, en Washington, donde dijo haberse reunido con diversos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, entre ellos Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado.

A través de sus redes sociales, el dueño de Grupo Salinas difundió imágenes y mensajes sobre su presencia en el evento, destacando un encuentro con Landau, exembajador de Estados Unidos en México.

En una de sus publicaciones, Salinas Pliego escribió: “Adivinen qué me platicó, mi estimado subsecretario y antes embajador Christopher Landau”, sin ofrecer mayores detalles sobre el contenido de la conversación.

Horas antes, el empresario había afirmado que el expresidente estadounidense Donald Trump lo invitó personalmente, junto con su hijo, a la cena navideña realizada en la Casa Blanca la tarde de este jueves 18 de diciembre.

Invitación personal

Ricardo Salinas publicó en su cuenta de X, una foto del presidente Donald Trump (@RicardoBSalinas/X)

Para respaldar su dicho, Salinas Pliego compartió la imagen de una tarjeta en color verde en la que, según explicó, se le invitaba formalmente a la celebración encabezada por Trump y su esposa Melania.

De acuerdo con la información difundida por el propio empresario, la invitación indicaba que el evento se llevaría a cabo a las 15:00 horas y formaba parte de las celebraciones decembrinas organizadas en la residencia oficial estadounidense. Sin embargo, hasta el momento no ha habido confirmación oficial por parte de la Casa Blanca o del Departamento de Estado sobre la lista de invitados a dicha cena.

Además del encuentro en Washington, Salinas Pliego afirmó que tanto él como su hijo también fueron invitados a jugar golf en Mar-a-Lago, la residencia de descanso de Donald Trump en Florida, un lugar que el exmandatario estadounidense frecuenta durante sus periodos vacacionales y reuniones privadas.

Al finalizar el día, el empresario mexicano escribió: “Se terminó la agenda del día de hoy, tuve entrevistas, reuniones y una muy productiva cena acá en Washington. Regreso a México inspirado y convencido de que no se puede avanzar de rodillas, ni se debe vivir con miedo. Hay que seguir trabajando por un mejor país, un México donde se defienda y valore la Vida, la Propiedad y la Libertad”.