Mayte Lascurain de Pandora confiesa que no se casó con el hombre que la amaba por estar enamorada de Mijares

Manuel Mijares sostuvo una relación intermitente y "tormentosa" con Mayte Lascurain antes de casarse con Lucero (Foto: Instagram)

La confesión de Mayte Lascurain sobre su vida sentimental y las razones detrás de sus decisiones personales marcó un punto de quiebre en la vida de la cantante de Pandora.

En una charla en el podcast Cara a Cara con Cora, la intérprete abordó de forma directa por qué no formó una familia con el hombre que más la amó y cómo la figura de Manuel Mijares influyó en su historia.

La artista reconoció que su patrón afectivo estuvo marcado por sus propias necesidades emocionales. “Yo siempre me he enamorado de mis carencias ante los hombres”.

Mayte Lascurain revela las razones personales detrás de su decisión de no formar una familia con el hombre que más la amó (REUTERS/Ronda Churchill)

Al referirse a su matrimonio con Fernando Iriarte, hijo de Maxine Woodside, la cantante explicó: “Yo me enamoré de la protección que me daba Fernando. Yo me sentía de plácemes”.

Sin embargo, la relación con Edgardo Gazcón representó un capítulo distinto. Mayte Lascurain admitió que “es el hombre que más me ha amado. Ha tenido detalles de ‘no manches’. Yo llego a Estados Unidos y me llega una rosa, todavía, siempre. ‘Siempre serás el amor de mi vida’”.

La cantante profundizó en la intensidad de ese vínculo: “Edgardo siempre me amó. La única que amó, a ver si me entienden. Él sabe amar a otras personas y eso yo no lo supe hasta que me casé. Y yo viví con una culpa tremenda mucho tiempo, me casé con culpa porque cómo yo me pude haber echado para atrás con Edgardo”.

Mayte Lascurain explica cómo la protección de Fernando Iriarte influyó en su matrimonio y en su vida afectiva (IG)

El compromiso con Gazcón, anunciado en 1991, nunca se concretó. Mayte Lascurain explicó que la razón principal fue su enamoramiento de Manuel Mijares.

“Como teníamos estas voces tan especiales, nos ponían a hacer los jingles muy específicos que para tal empresa. Y yo lo veía a Manuel y decía ‘qué hombre tan bello’. ‘Oye, Mayte, yo te llevo a tu casa’, (le decía), y yo ‘es un hombre’. Manuel no tenía un peso y uno echaba el taco y pagaba él un taco y yo otro”, recordó la cantante sobre los inicios de su relación profesional y personal con Mijares.

La intérprete detalló cómo surgió ese sentimiento:

“De lo que yo me enamoré, porque luego tú te enamoras de algo de esa persona, ahí está el medio engaño. Yo me enamoré de Manuel, de la tranquilidad que me daba estar con un hombre por primera vez. No era una persona que me amenazaba, yo sabía que iba a llegar con bien, y esto lo descubro porque cómo puedes tú querer a un hombre que nunca te ha querido. Cómo puedes querer a un hombre que nunca te ha dado nada”, declaró.

La relación de Mayte Lascurain con Edgardo Gazcón fue la más intensa, pero estuvo marcada por la culpa y la distancia (IG)

El impacto de Mijares en su vida se mantuvo incluso después de que él contrajo matrimonio con Lucero en enero de 1997. Mayte Lascurain confesó: “Me metí al jacuzzi y lloré y lloré”.

La cantante también reveló que, aunque nunca existió una relación íntima con Mijares, sí hubo cercanía emocional. Lo tachó de ‘cretinazo’ y afirmó también que nunca hubo intimidad, pues ‘imagínate como estaría’, pero sí ‘había besos y apapachos’.

La influencia de Manuel Mijares en la vida de Mayte Lascurain persistió incluso después de su matrimonio con Lucero en 1997 (IG: @oficialmijares)

La canción ‘Alguien llena mi lugar’ se convirtió en un reflejo de ese proceso personal. “La canté llorando, se los juro; en el estudio yo cantaba llorando porque Manuel así era… regresaba y ya había alguien”, aseguró Mayte.