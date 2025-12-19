Gobierno afirma que programas del Bienestar de la 4T aumentó clase media en México cerca del 40%: “Es algo histórico”

Sheinbaum destacó que los programas del Bienestar han aumentado la economía de la población en México. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la politica social que promueve el llamado Movimiento de la Cuarta Transformación provocó el crecimiento de la clase media en México, al señalar que en el 2024 este sector de la población aumentó al 40% a nivel nacional, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

En ‘La Manañanera del Pueblo’, Jesús Ramírez Cuellar, coordinador de asesores de Presidencial, destacó que en el informe sobre probreza en América Latina, que recientemente publicó el Banco Mundial, se precisó que México es uno de los países donde más creció la clase media, con un aumento del 12 por ciento.

El funcionario federal calificó este dato como importante e histórico, al considerarlo un “resultado de la política económica y social de los gobiernos de la Cuarta Transformación”, precisando que la cifra de crecimiento económico coincide con la reducción de más de 13.4% en la pobreza en 2024, que reportó este año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Explicó que a esto se suma que del 2018 al 2024 la clase media pasó del 27.2% al 39.6% de la población, que según la misma institución financiera, está conformada por aquellas personas que ganan más de 340 pesos diarios.

Mencionó que esto también “ha tenido un resultado virtuoso en la economía” en general, al asegurar que ha habido mejoras en “las ganacias de las empresas”, así como de los bancos.

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que el objetivo de su gobierno es que siga la tendencia de aumento, conforme a las políticas de la Cuarta Transformación.

Durante su conferencia de este viernes 19 de diciembre, la presidenta presentó el informe que resalta el aumento y fortalecimiento de la clase media en el país.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó la evolución de los programas sociales, recalcando que desde 2018 se ha incorporado a diversos sectores de la población a la agenda pública y garantizando la universalidad y el acceso a transferencias no condicionadas.

Las Pensiones y Programas para el Bienestar, resaltó Montiel Reyes, ahora se entregan de manera bimestral y directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta de Bienestar.

El número de beneficiarios aumentó de forma relevante: en 2007, la cobertura era de 3,1 millones de personas y para 2025 se proyecta alcanzar a 13,3 millones. Este crecimiento refleja tanto la ampliación en los criterios de edad como la inclusión de poblaciones tradicionalmente excluidas, consolidando al programa entre los más grandes de América Latina.

La evolución en los mecanismos de entrega representa otro aspecto clave. El paso del pago en efectivo a la Tarjeta Banco del Bienestar permitió reducir la intermediación y fortalecer la transparencia en el proceso.