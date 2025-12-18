México

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El temblor sucedió a las 12:00 horas, a una distancia de 46 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 15.1 km

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Salina Cruz ubicado en Oaxaca.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:00 de este 18 de diciembre a 46 km al sureste de la ciudad y tuvo una profundidad de 15.1 km.

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 15.854 grados de latitud y -94.934 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿Cómo hacer una mochila de la vida?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Ataque armado sorprende a vendedores en Central de Abastos de Celaya: reportan dos muertos y un herido | Video

Las versiones preliminares indican que el ataque podría haber sido parte de un posible cobro de extorsión a vendedores de jitomate en el lugar

Ataque armado sorprende a vendedores

IPN 2026: Estas son las fechas para la primera convocatoria del Nivel Superior

El proceso de admisión ofrecerá alternativas presenciales y virtuales para quienes buscan ingresar a la institución politécnica

IPN 2026: Estas son las

¿Aún no te pagan el aguinaldo 2025? Estas son las razones y qué hacer antes del 20 de diciembre

Conoce quiénes tienen derecho y cómo reclamar legalmente esta prestación obligatoria

¿Aún no te pagan el

México invertirá 300 millones de dólares para liberar a migrantes en EEUU

Durante 2025, los servicios consulares mexicanos reportan más de 130 mil asistencias a migrantes en el exterior

México invertirá 300 millones de

Cometa 3I/ATLAS: fecha y hora exacta para observar en México al misterioso objeto interestelar

El cometa 3I/ATLAS, proveniente del espacio interestelar, alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre y podrá observarse con telescopio desde México

Cometa 3I/ATLAS: fecha y hora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado sorprende a vendedores

Ataque armado sorprende a vendedores en Central de Abastos de Celaya: reportan dos muertos y un herido | Video

Por qué las tropas Navy SEAL’s de EEUU se desplegarán en México: Sheinbaum explica la operación militar

Así es el Cefereso 14, la prisión desde donde El Marro seguiría dirigiendo al Cártel de Santa Rosa de Lima

Sanción de EEUU contra El Marro, líder del CSRL, abre puerta a su futura extradición: David Saucedo

Juez emite nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

ENTRETENIMIENTO

Detienen a cantante de corridos

Detienen a cantante de corridos tumbados por ayudar a su suegra a escapar de ser arrestada por robo

Así luce Digger de Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise: comedia, desastre, fecha de estreno en México y trailer

Quién es Carolina Miranda, la actriz que presuntamente atacó a la influencer y cantante Yeri Mua en concierto de Bad Bunny

Pasquel asegura continuidad del emblemático Teatro Silvia Pinal pese a versiones de demolición: “Lo cuido”

La relación entre Gael García Bernal y Bad Bunny: ambos se conocen e incluso se han besado

DEPORTES

Cadena mexicana confirma que seguirá

Cadena mexicana confirma que seguirá transmitiendo los Juegos Olímpicos hasta 2032

Miguel Herrera admite que su paso por Costa Rica fue el proceso más triste de su carrera como técnico

Comienzan los playoffs del futbol americano colegial, horarios y dónde ver en México

Faitelson estalla contra Edson Álvarez al votar por Javier Aguirre en los premios The Best: “¿Así, o más arrastrado?”

Mohamed estalla contra la Liga MX: exige el regreso del descenso y la desaparición de la multipropiedad