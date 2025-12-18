Florinda Meza afirma que Quico pedía ganar más que La Chilindrina y revela el cruel apodo que le puso a la actriz

Tras polémicos regresos, lanzan petición para que La Chilindrina de 74 y Quico de 81 años vivan su vejez con dignidad (RS)

Florinda Meza rompió su habitual reserva al referirse a sus excompañeros de “El chavo del 8” durante una entrevista en Santiago de Chile, donde negó cualquier relación sentimental con Carlos Villagrán y lo acusó de mentir sobre su vínculo con Roberto Gómez Bolaños.

La actriz afirmó: “Él siempre que necesita prensa usa a Roberto o me usa a mí, desde hace mucho”, y lo calificó de “mentiroso” y carente de escrúpulos.

Al recordar un incidente en el foro del programa, Meza relató que Villagrán habría descalificado públicamente a María Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina”, al decir: “aunque sea dos pesos, pero yo debo ganar más que esa enana”.

Según la actriz, Gómez Bolaños intervino para reprocharle el comentario, a lo que Villagrán respondió: “esa no es una dama”.

La intérprete de Doña Florinda también criticó la actitud de Villagrán, señalando que se comportaba como si fuera “el más importante” cuando, en sus palabras, “todos eran unos don nadie, nadie era famoso”.

El registro de ‘La Chilindrina’ como marca

En relación con María Antonieta de las Nieves, Meza la acusó de apropiarse del personaje de “La Chilindrina”, lo que, según ella, provocó que Gómez Bolaños se sintiera traicionado y dejara de saludarla.

“La verdad es que ella robó un personaje, el personaje era de Roberto, y después decía que como nadie lo registraba ella lo registró; no podíamos creerlo, la verdad que Roberto, desde que eso sucedió se sintió traicionado y Roberto no la volvió a saludar nunca más”, afirmó.

Finalmente, al ser consultada sobre Graciela Fernández, la primera esposa de Gómez Bolaños, Meza expresó su desacuerdo con la forma en que gestionaba la compra y venta de casas:

“Su mamá (de Roberto Gómez Fernández), cada vez que quiso una casa nueva, cuatro se le compró casa, ella vendía la casa cuando ya no le gustaba y se quedaba con el dinero, luego quería otra casa, no usaba ese dinero, ¿qué pasó?, no lo sé, pero cuatro veces y a mí (Chespirito) nunca me compró una casa”.

Una tensa relación entre Florinda y Quico

La relación entre Florinda Meza y Carlos Villagrán ha sido compleja y marcada por altibajos. Durante los años en que compartieron elenco, mantuvieron una relación profesional. Sin embargo, tras la salida de Villagrán del programa, surgieron rumores de tensiones personales y laborales.

Villagrán ha declarado en varias ocasiones que su relación con Meza se fracturó principalmente por desacuerdos profesionales y personales dentro del grupo de trabajo liderado por Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

Además, distintas entrevistas han reflejado acusaciones mutuas y versiones contradictorias sobre situaciones ocurridas en el pasado, sin llegar nunca a un acercamiento o reconciliación pública entre ambos.

Hasta la actualidad, tanto Florinda Meza como Carlos Villagrán han hecho declaraciones en medios de comunicación recordando episodios de esos años, manteniendo la distancia y confirmando que no existe una relación cercana ni de amistad entre ellos.