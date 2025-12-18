Cuál es la mejor marca de pavo para tu cena de Navidad, según Profeco

Profeco realizó un estudio sobre las mejores marcas de pavo congelado. Foto: (iStock)

A medida que se acerca la temporada navideña, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha publicado una evaluación detallada de los pavos congelados disponibles en México, con el objetivo de orientar a las familias en la elección de un producto seguro y de calidad para la tradicional cena de Navidad.

Este análisis, difundido por Profeco, no busca promover marcas específicas, sino ofrecer información que permita a los consumidores tomar decisiones informadas y evitar contratiempos durante una de las celebraciones más importantes del año.

Consumidores pueden elegir entre pavo crudo y ahumado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones finales del estudio, Profeco enfatizó la importancia de revisar el estado del empaque, asegurarse de que esté bien sellado y verificar la fecha de caducidad antes de adquirir cualquier pavo. Además, la dependencia aconseja elegir piezas con piel de color natural, sin manchas ni decoloraciones, y no dejarse guiar únicamente por el precio más bajo. Para quienes optan por pavos crudos enteros, Profeco sugiere planificar con anticipación el proceso de descongelado, ya que puede requerir varios días.

El análisis de Profeco consideró criterios fundamentales que inciden directamente en la calidad del producto y la experiencia del consumidor. Entre los aspectos evaluados se encuentran la fecha de empaque y caducidad, el color y la textura de la piel, el estado y sellado del empaque, el sabor y la claridad de las instrucciones de preparación. Estos elementos permiten identificar pavos que cumplen con estándares adecuados de frescura, higiene y seguridad alimentaria, garantizando así una compra confiable.

En cuanto a las marcas que sobresalieron en la evaluación, Butterball fue reconocida por ofrecer pavo congelado sin huesos y de tamaño práctico, lo que la convierte en una opción ideal para familias pequeñas o para quienes buscan una preparación más sencilla.

Por su parte, Pilgrim’s destacó con su pavo ahumado de entre cinco y siete kilogramos por pieza, una alternativa conveniente para quienes desean ahorrar tiempo en la cocina, ya que está prácticamente listo para servir.

Profeco determinó a la mejor marca de pavo congelado. Foto: (Bodega Aurrerá)

Otra opción señalada por Profeco es Parson, que ofrece pavo entero, crudo y natural, pensado para quienes prefieren cocinar desde cero y seguir recetas tradicionales.

Finalmente, Pavo Rey se posicionó como la alternativa más accesible en precio sin sacrificar calidad, siendo fácil de encontrar en tiendas Soriana y recomendada para quienes buscan un equilibrio entre costo y sabor.

Profeco reiteró que, más allá de la marca elegida, es fundamental que los consumidores revisen cuidadosamente el empaque y la información del producto antes de comprar. De este modo, las familias mexicanas podrán disfrutar de una cena navideña segura y satisfactoria, respaldada por una elección informada basada en los criterios de calidad establecidos por la autoridad.