México

Cuál es la mejor marca de pavo para tu cena de Navidad, según Profeco

La dependencia realizó un estudio en el que llamó a los consumidores a verificar aspectos como la fecha de caducidad y empaquetado

Guardar
Profeco realizó un estudio sobre
Profeco realizó un estudio sobre las mejores marcas de pavo congelado. Foto: (iStock)

A medida que se acerca la temporada navideña, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha publicado una evaluación detallada de los pavos congelados disponibles en México, con el objetivo de orientar a las familias en la elección de un producto seguro y de calidad para la tradicional cena de Navidad.

Este análisis, difundido por Profeco, no busca promover marcas específicas, sino ofrecer información que permita a los consumidores tomar decisiones informadas y evitar contratiempos durante una de las celebraciones más importantes del año.

Consumidores pueden elegir entre pavo
Consumidores pueden elegir entre pavo crudo y ahumado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones finales del estudio, Profeco enfatizó la importancia de revisar el estado del empaque, asegurarse de que esté bien sellado y verificar la fecha de caducidad antes de adquirir cualquier pavo. Además, la dependencia aconseja elegir piezas con piel de color natural, sin manchas ni decoloraciones, y no dejarse guiar únicamente por el precio más bajo. Para quienes optan por pavos crudos enteros, Profeco sugiere planificar con anticipación el proceso de descongelado, ya que puede requerir varios días.

El análisis de Profeco consideró criterios fundamentales que inciden directamente en la calidad del producto y la experiencia del consumidor. Entre los aspectos evaluados se encuentran la fecha de empaque y caducidad, el color y la textura de la piel, el estado y sellado del empaque, el sabor y la claridad de las instrucciones de preparación. Estos elementos permiten identificar pavos que cumplen con estándares adecuados de frescura, higiene y seguridad alimentaria, garantizando así una compra confiable.

En cuanto a las marcas que sobresalieron en la evaluación, Butterball fue reconocida por ofrecer pavo congelado sin huesos y de tamaño práctico, lo que la convierte en una opción ideal para familias pequeñas o para quienes buscan una preparación más sencilla.

Por su parte, Pilgrim’s destacó con su pavo ahumado de entre cinco y siete kilogramos por pieza, una alternativa conveniente para quienes desean ahorrar tiempo en la cocina, ya que está prácticamente listo para servir.

Profeco determinó a la mejor
Profeco determinó a la mejor marca de pavo congelado. Foto: (Bodega Aurrerá)

Otra opción señalada por Profeco es Parson, que ofrece pavo entero, crudo y natural, pensado para quienes prefieren cocinar desde cero y seguir recetas tradicionales.

Finalmente, Pavo Rey se posicionó como la alternativa más accesible en precio sin sacrificar calidad, siendo fácil de encontrar en tiendas Soriana y recomendada para quienes buscan un equilibrio entre costo y sabor.

Profeco reiteró que, más allá de la marca elegida, es fundamental que los consumidores revisen cuidadosamente el empaque y la información del producto antes de comprar. De este modo, las familias mexicanas podrán disfrutar de una cena navideña segura y satisfactoria, respaldada por una elección informada basada en los criterios de calidad establecidos por la autoridad.

Temas Relacionados

PavoPavo congeladoCena de Navidadmexico-noticias

Más Noticias

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 18 de diciembre

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Estatus del AICM EN VIVO:

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Así es el Cefereso 14, la prisión desde donde El Marro seguiría dirigiendo al Cártel de Santa Rosa de Lima

Según el Departamento del Tesoro de EEUU, “El Marro” mantuvo el control del CSRL desde prisión mediante abogados y familiares

Así es el Cefereso 14,

Cazzu interpreta ‘Como la flor’ de Selena Quintanilla en vivo y fans señalan que está “recuperada”

Julieta Cazzuchelli sorprendió interpretando en vivo diversos temas, entre ellos el icónico hit de “La Reina del Tex-Mex”

Cazzu interpreta ‘Como la flor’

Qué enfermedades puede prevenir la sidra

Esta bebida proviene de la presencia de polifenoles, compuestos originados en la manzana que funcionan como antioxidantes

Qué enfermedades puede prevenir la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así es el Cefereso 14,

Así es el Cefereso 14, la prisión desde donde El Marro seguiría dirigiendo al Cártel de Santa Rosa de Lima

Sanción de EEUU contra El Marro, líder del CSRL, abre puerta a su futura extradición: David Saucedo

Juez emite nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

ENTRETENIMIENTO

Cazzu interpreta ‘Como la flor’

Cazzu interpreta ‘Como la flor’ de Selena Quintanilla en vivo y fans señalan que está “recuperada”

Luces de Invierno 2025: cartelera de conciertos gratis en el Zócalo de la Ciudad de México por Navidad

Dr. Miguel Padilla rompe el silencio y brinda declaraciones sobre su cita con Karina Torres

La impresionante foto de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal que adorna la entrada de su casa

Lee Dong Wook en México: precios para ver al actor de K-dramas en su fanmeeting en el Teatro Metropólitan

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres