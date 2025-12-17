Receta de cóctel navideño con “arbolito nevado” y bajo en calorías para impresionar a tus invitados

El cóctel navideño decorado con un pequeño árbol de Navidad, recrea un ambiente festivo que evoca la celebración decembrina. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las celebraciones de fin de año suelen estar acompañadas de recetas originales que buscan sorprender a los invitados.

En esta temporada, un cóctel elaborado con frambuesas frescas y agua tónica se perfila como una opción innovadora para brindar un toque de frescura y color a la mesa navideña.

Con una presentación llamativa y un perfil de sabor equilibrado, esta bebida promete convertirse en la favorita de quienes buscan alternativas diferentes y festivas.

El cóctel de frambuesas frescas se destaca como alternativa festiva para quienes buscan nuevas experiencias en Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta del cóctel navideño con “arbolito” de frambuesas, romero y agua tónica

Ingredientes:

60 ml de ginebra (opcional, para versión con alcohol)

Agua tónica fría

3 frambuesas frescas

1 ramita de romero fresco

1 rodaja de lima o limón

Hielo en cubos

Instrucciones:

1. Coloca algunos cubos de hielo en un vaso alto.

2. Si deseas la versión con alcohol, añade la ginebra al vaso.

3. Completa con agua tónica fría, llenando el vaso casi hasta el tope.

4. Ensarta las frambuesas en una ramita de romero, formando un “arbolito” decorativo.

5. Coloca el “arbolito” dentro del vaso, de modo que se mantenga erguido.

6. Decora con una rodaja de lima o limón en el borde del vaso.

Este cóctel destaca por su presentación festiva, aroma fresco del romero y sabor frutal suave. La receta también puede prepararse en versión sin alcohol: solo omite la ginebra y sirve agua tónica con el resto de los ingredientes.

Crédito: Tk:unpocodemajia

Perfil nutricional de un cóctel navideño de frambuesa y romero

El cóctel elaborado con frambuesas, agua tónica y ramita de romero presenta un contenido calórico y nutricional bajo, especialmente si se prepara sin alcohol. A continuación, se detalla la información aproximada para una porción:

Versión sin alcohol (solo agua tónica, frambuesas y romero):

Agua tónica (200 ml): 65-80 kcal (depende de la marca y si es regular o baja en azúcar)

Frambuesas (3 unidades, aprox. 10 g): 5 kcal

Ramita de romero: 0 kcal

Rodaja de limón/lima: 2 kcal

Total estimado: 70-87 kcal por vaso

Versión con alcohol (añadiendo 60 ml de ginebra):

Ginebra (60 ml): 130-140 kcal

Total estimado con ginebra: 200-230 kcal por vaso

Aporte nutricional:

Bajo en grasas

Bajo en proteínas

Aporte reducido de carbohidratos (principalmente de la tónica y la fruta)

Frambuesas y cítricos agregan pequeñas cantidades de vitamina C, fibra y antioxidantes

El romero aporta aroma y compuestos antioxidantes, pero no suma calorías significativas

El uso de agua tónica en cócteles navideños aporta un toque innovador y refrescante a las reuniones familiares.— (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bebida es refrescante, ligera y apta para quienes buscan opciones con un aporte calórico moderado, sobre todo en la versión sin alcohol y con agua tónica baja en azúcar.