“Proyecto Escolar” busca hablar con Claudia Sheinbaum: influencers propondrán nueva sección en “La Mañanera”

Los youtubers han tomado relevancia en el debate político por sus “ácidos cuestionamientos” hacia personajes como el priista “Alito Moreno” o la panista Margarita Zavala

La cuenta "Proyecto Escolar" propone que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga en mente una nueva sección llamada "IncomodaUnPolitico" | X / @TuiterEscolar

La cuenta “Proyecto Escolar”, conocido por su estilo confrontativo y por realizar preguntas incómodas a políticos mexicanos, presentó una propuesta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para incluir una nueva sección en “La Mañanera del Pueblo” titulada “#IncomodaUnPolítico”.

A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, la iniciativa busca “institucionalizar” la práctica de cuestionar directamente a figuras públicas con preguntas que normalmente evitarían responder como “una herramienta de transparencia y participación ciudadana”.

¿Qué es “#IncomodaUnPolítico”?

La propuesta plantea un espacio semanal dentro de la conferencia de prensa matutina en el que se seleccionaría “a un político de cada partido" para responder una pregunta incómoda formulada por la ciudadanía. El objetivo es fomentar el debate público, desenmascarar contradicciones, desmentir discursos o comprender las motivaciones detrás de decisiones políticas.

El documento subraya que las preguntas se realizarán con respeto y bajo los principios del periodismo crítico. Además, el periodista o presentador sería rotado semanalmente para garantizar imparcialidad y dar visibilidad a nuevos talentos en la comunicación.

El desplegado para la presidenta de México lo publicaron en su cuenta oficial de X, la cual está cerca de alcanzar los 10 mil seguidores | X / @TuiterEscolar

El colectivo también expresó su interés en presentar la sección piloto, aunque aclaró que seguirán produciendo contenido sobre “México Mágico” en su canal. Esto independientemente de la respuesta oficial.

¿Quiénes son Proyecto Escolar? Los youtubers que han agitado el debate político con sus preguntas

Proyecto Escolar es un canal de contenido político y social liderado por Marco Abarca, el cual se ha viralizado en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. Su estilo mezcla sátira, confrontación y preguntas poco convencionales, lo que ha generado tanto apoyo ciudadano como controversia institucional.

El colectivo se ha posicionado como parte de una nueva generación de influencers políticos que buscan incomodar a las élites y acercar la política a las audiencias jóvenes. Su lema es claro: “hacer que los políticos respondan lo que no quieren decir”.

La polémica que los hizo virales

En diciembre de 2025, Proyecto Escolar estuvo en el centro de la polémica tras ser expulsado de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Durante sus visitas, realizaron preguntas directas a legisladores como Alejandro “Alito” Moreno, Margarita Zavala y Sergio Mayer, puesto que abordaron temas que iban desde sus iniciativas hasta aspectos personales.

El incidente provocó un debate sobre los límites del periodismo ciudadano y la incomodidad que genera la crítica directa en espacios de poder. Mientras algunos sectores defendieron su derecho a cuestionar, otros señalaron que su estilo rozaba lo provocador y lo “morboso”.

Los influencers cuestionaron de manera ácida a personajes como "Alito" Moreno y la panista Margarita Zavala | X / @PRI_Nacional

Entre entretenimiento y participación democrática: la polémica envuelve a “Proyecto Escolar”

Aunque la propuesta de #IncomodaUnPolítico puede parecer polémica, Proyecto Escolar defiende que el entretenimiento es una vía legítima para incentivar el interés político y exigir rendición de cuentas. Según el colectivo, atraer a la ciudadanía por curiosidad o diversión puede derivar en una sociedad más consciente y crítica frente a las problemáticas sociales.

La iniciativa llega en un momento donde la Generación Z y los medios alternativos están ganando terreno en la conversación pública, desafiando las formas tradicionales de hacer periodismo y política.

