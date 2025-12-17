La Granja VIP: Quién es el primer finalista del reality

Dos participantes compitieron en una prueba para conseguir el acceso inmediato a la final y quedar exentos de la nominación. (Foto: TV Azteca)

La semana final de La Granja VIP dejó definido al primer participante en la gran final, tras un enfrentamiento decisivo entre Kim Shantal y La Bea, que marcó uno de los momentos más tensos del reality. Adal Ramones presentó la competencia en la que, de acuerdo con la dinámica del programa, los dos concursantes debían competir para obtener el pase directo a la instancia decisiva y evitar la nominación.

El desafío consistió en retirar una pelota de una caja cerrada. El color de la pelota determinó las piezas que podían seleccionar para conformar un rompecabezas, aunque se incluyeron piezas que no sumaban para complicar la tarea. Kim Shantal tomó la delantera al inicio, aprovechando la ventaja en la selección de piezas. Sin embargo, La Bea igualó el marcador tras aprovechar algunas oportunidades que la acercaron al triunfo.

La comediante y la influencer se enfrentaron en un reto para decidir quién sería la finalista. (Captura de pantalla TikTok)

La definición abrupta se produjo cuando Kim Shantal logró colocar la pieza final y obtuvo el ansiado lugar como primera finalista de La Granja VIP. La derrota de La Bea significó su inclusión entre los nominados de esta semana junto a otros competidores.

La serie de pruebas de esta etapa ha provocado cambios sustanciales en el desarrollo del programa, donde cada participante enfrenta duelos que ponen en juego permanencia y pase a la final. Según el anuncio de Adal Ramones, el siguiente finalista se decidirá mediante otro enfrentamiento directo que será transmitido en la próxima edición. En esta oportunidad, serán el público y la producción quienes elijan a los contendientes, en este caso, César Doroteo y Alfredo Adame. Uno de ellos asegurará un lugar en la final, mientras que el otro pasará a ocupar uno de los lugares disponibles en la nominación.

Kim Shantal se convirtió en la primera finalista del reality. (Captura de pantalla TikTok)

El proceso deja fuera de esta instancia a Eleazar Gómez, Alberto del Río “El Patrón” y La Bea, quienes ya se encuentran nominados para una posible eliminación en la recta final del reality.

Así se modificó la dinámica en La Granja VIP

El miércoles 17 de diciembre , dos participantes se enfrentan en una competencia para definir quién obtendrá el segundo lugar en la final de La Granja VIP 2025. La persona que no supere la prueba queda automáticamente entre los nominados, con su lugar en riesgo como cuarto integrante en esta posición.

El jueves 18 , los cuatro nominados disputan su permanencia en el reality en una dinámica directa. Solo uno logra asegurar su puesto en la final tras superar el reto, convirtiéndose en el tercer finalista oficial. Los otros tres quedan expuestos a la siguiente ronda de eliminación.

La jornada del viernes 19 de diciembre marca la última oportunidad para uno de los nominados. Solo dos avanzan, mientras que el tercero abandona la competencia de manera definitiva.

Ellos son los famos que continúan en la competencia

Alberto del Río

César Doroteo

Alfredo Adame

Kim Shantal

Eleazar Gómez

La Bea