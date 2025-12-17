México

Diabetes: ¿cómo identificar si tengo una enfermedad bucal que me hará perder los dientes?

Las personas con diabetes presentan mayor susceptibilidad a infecciones orales, lo que puede dificultar el control de la glucosa y favorecer la aparición de complicaciones como la enfermedad periodontal y la pérdida dental

El impacto de la diabetes en la salud bucal va más allá de la aparición de caries o molestias menores: la enfermedad periodontal, una complicación frecuente en personas con esta condición, puede elevar los niveles de glucosa en sangre y dificultar su control, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.

Signos de la enfermedad periodontal

Esta relación bidireccional entre la diabetes y las infecciones bucales convierte a la salud oral en un factor clave para el manejo integral de la enfermedad.

En casos avanzados, la enfermedad periodontal puede destruir el hueso y los tejidos que sostienen los dientes, provocando su pérdida. La diabetes, al aumentar la susceptibilidad a infecciones y dificultar la capacidad del cuerpo para sanar, agrava este proceso.

Entre los síntomas que alertan sobre una posible enfermedad de las encías se encuentran:

  • las encías inflamadas, rojas o sensibles
  • el sangrado al cepillarse o usar hilo dental
  • el mal aliento persistente y la retracción de las encías, que hace que los dientes parezcan más largos.

Otros signos incluyen:

  • la movilidad dental
  • dolor al masticar
  • formación de bolsas entre las encías y los dientes
  • cambios en la mordida
  • llagas bucales de lenta cicatrización y boca seca (xerostomía), que incrementa el riesgo de infecciones y caries.
La revisión médica es fundamental

La detección temprana resulta fundamental. Los especialistas recomiendan a las personas con diabetes acudir al servicio de Estomatología cada seis meses para recibir atención preventiva y contribuir al control de la glucosa.

El dentista puede identificar los signos iniciales de la enfermedad periodontal antes de que se manifieste el dolor, lo que permite intervenir oportunamente y evitar complicaciones mayores.

Para reducir el riesgo y la gravedad de las complicaciones bucales, es esencial mantener un control estricto de los niveles de glucosa y una higiene oral rigurosa: se aconseja el cepillado de dientes tres veces al día, el uso diario de hilo dental o irrigador dental y la visita regular al dentista, al menos dos veces al año, para limpiezas profesionales y exámenes.

Ante la presencia de cualquiera de los síntomas mencionados, se recomienda consultar a un dentista o periodoncista lo antes posible para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.

