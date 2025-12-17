Diabetes: ¿cómo identificar si tengo una enfermedad bucal que me hará perder los dientes?

La diabetes aumenta el riesgo de enfermedad periodontal y complica el control de la glucosa en sangre (iStock)

El impacto de la diabetes en la salud bucal va más allá de la aparición de caries o molestias menores: la enfermedad periodontal, una complicación frecuente en personas con esta condición, puede elevar los niveles de glucosa en sangre y dificultar su control, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.

Signos de la enfermedad periodontal

Esta relación bidireccional entre la diabetes y las infecciones bucales convierte a la salud oral en un factor clave para el manejo integral de la enfermedad.

En casos avanzados, la enfermedad periodontal puede destruir el hueso y los tejidos que sostienen los dientes, provocando su pérdida. La diabetes, al aumentar la susceptibilidad a infecciones y dificultar la capacidad del cuerpo para sanar, agrava este proceso.

La salud bucal deficiente en personas con diabetes puede favorecer el desarrollo de enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los síntomas que alertan sobre una posible enfermedad de las encías se encuentran:

las encías inflamadas, rojas o sensibles

el sangrado al cepillarse o usar hilo dental

el mal aliento persistente y la retracción de las encías, que hace que los dientes parezcan más largos.

Otros signos incluyen:

la movilidad dental

dolor al masticar

formación de bolsas entre las encías y los dientes

cambios en la mordida

llagas bucales de lenta cicatrización y boca seca (xerostomía), que incrementa el riesgo de infecciones y caries.

La enfermedad periodontal avanzada destruye huesos y tejidos, provocando la pérdida de dientes en pacientes diabéticos (Freepik)

La revisión médica es fundamental

La detección temprana resulta fundamental. Los especialistas recomiendan a las personas con diabetes acudir al servicio de Estomatología cada seis meses para recibir atención preventiva y contribuir al control de la glucosa.

El dentista puede identificar los signos iniciales de la enfermedad periodontal antes de que se manifieste el dolor, lo que permite intervenir oportunamente y evitar complicaciones mayores.

Para reducir el riesgo y la gravedad de las complicaciones bucales, es esencial mantener un control estricto de los niveles de glucosa y una higiene oral rigurosa: se aconseja el cepillado de dientes tres veces al día, el uso diario de hilo dental o irrigador dental y la visita regular al dentista, al menos dos veces al año, para limpiezas profesionales y exámenes.

Síntomas como encías inflamadas, sangrado y mal aliento pueden indicar complicaciones bucales asociadas a la diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la presencia de cualquiera de los síntomas mencionados, se recomienda consultar a un dentista o periodoncista lo antes posible para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.