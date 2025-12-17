Cine mexicano de terror llega a Rotterdam con Tekenchu: El ritual de los nahuales

La película dirigida por Carlos Matienzo Serment fue seleccionada en la competencia oficial de los foros más influyentes del cine de autor

La nueva producción del cine de terror mexicano, Tekenchu: El ritual de los nahuales, fue seleccionada oficialmente para competir en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR), uno de los encuentros cinematográficos más relevantes a nivel mundial en el ámbito del cine de autor contemporáneo.

La cinta, dirigida por Carlos Matienzo Serment y representada internacionalmente por AltaTensión Films, tendrá su estreno mundial en la ciudad neerlandesa, marcando un momento clave para el cine fantástico nacional.

La selección confirma el creciente interés internacional por propuestas que exploran el cine de género desde una mirada autoral, con identidad cultural y narrativas ancladas en mitologías locales.

Terror folclórico desde los bosques de San Luis Potosí

Ambientada en los espesos bosques de San Luis Potosí, la historia sigue a Gabriel, un forajido herido que es auxiliado por dos curanderas en una aldea dominada por el miedo y el silencio.

Paralelamente, un agente federal investiga una serie de asesinatos brutales de niños, todos encontrados sin dientes, lo que revela la presencia de una fuerza ancestral que emerge desde la oscuridad.

Esa entidad es Tekenchu, una figura mitad hombre y mitad bestia que no solo observa, sino que impone su propia forma de justicia. En un territorio donde lo sagrado y lo salvaje convergen, la película plantea una premisa contundente: la justicia no proviene del hombre, sino del bosque.

Rotterdam apuesta por mitologías e identidades locales

La inclusión de Tekenchu: El ritual de los nahuales en la competencia oficial del IFFR refuerza la línea curatorial del festival, caracterizada por impulsar obras que expanden los límites del cine de género y dialogan con el territorio, la memoria y la identidad cultural.

Con una propuesta atmosférica, sensorial y profundamente enraizada en tradiciones indígenas, la película se perfila como una de las apuestas más sólidas del nuevo cine fantástico mexicano, al combinar horror psicológico, ritualidad y transformaciones corporales desde una mirada contemporánea.

Un recorrido sólido en plataformas de industria internacional

Antes de su finalización, la cinta tuvo un destacado paso por importantes espacios de industria. Fue seleccionada en Blood Window WIP en Uruguay, donde sobresalió entre proyectos en desarrollo, y posteriormente se presentó como work in progress en el Marché du Film de Cannes, dentro del Blood Window Showcase 2025, en colaboración con el Fantastic Pavilion, una de las plataformas más influyentes del cine de género a nivel internacional.

El debut de una ópera prima con proyección global

“Es un enorme honor presentar mi ópera prima en Rotterdam. La película nace de un diálogo entre la mitología mexicana y los miedos universales. Encontrar un espacio en un festival tan influyente confirma que estas historias tienen un eco global”, expresó el director Carlos Matienzo Serment.

La participación de Tekenchu: El ritual de los nahuales en el IFFR incluirá su premiere mundial, dos funciones adicionales y una proyección especial para prensa internacional. Todas las exhibiciones contarán con la presencia del director y parte del elenco, quienes participarán en sesiones de preguntas y respuestas al término de cada función.

Una nueva voz del cine fantástico mexicano

Tekenchu: El ritual de los nahuales se presenta como un relato de terror folclórico donde la naturaleza no perdona y los espíritus ancestrales reclaman lo que les pertenece.

Con una narrativa que cruza lo ritual, lo nocturno y lo corporal, la película se posiciona como una pieza clave dentro del panorama actual del cine de género mexicano con proyección internacional.