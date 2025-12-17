México

Cine mexicano de terror llega a Rotterdam con Tekenchu: El ritual de los nahuales

La película dirigida por Carlos Matienzo Serment fue seleccionada en la competencia oficial de los foros más influyentes del cine de autor

Guardar
La película dirigida por Carlos
La película dirigida por Carlos Matienzo Serment fue seleccionada en la competencia oficial de los foros más influyentes del cine de autor

La nueva producción del cine de terror mexicano, Tekenchu: El ritual de los nahuales, fue seleccionada oficialmente para competir en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR), uno de los encuentros cinematográficos más relevantes a nivel mundial en el ámbito del cine de autor contemporáneo.

La cinta, dirigida por Carlos Matienzo Serment y representada internacionalmente por AltaTensión Films, tendrá su estreno mundial en la ciudad neerlandesa, marcando un momento clave para el cine fantástico nacional.

La selección confirma el creciente interés internacional por propuestas que exploran el cine de género desde una mirada autoral, con identidad cultural y narrativas ancladas en mitologías locales.

Terror folclórico desde los bosques de San Luis Potosí

Ambientada en los espesos bosques de San Luis Potosí, la historia sigue a Gabriel, un forajido herido que es auxiliado por dos curanderas en una aldea dominada por el miedo y el silencio.

Fue seleccionada en la competencia
Fue seleccionada en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR), donde celebrará su estreno mundial y consolidará la presencia del cine de terror mexicano en uno de los foros más influyentes del cine de autor contemporáneo

Paralelamente, un agente federal investiga una serie de asesinatos brutales de niños, todos encontrados sin dientes, lo que revela la presencia de una fuerza ancestral que emerge desde la oscuridad.

Esa entidad es Tekenchu, una figura mitad hombre y mitad bestia que no solo observa, sino que impone su propia forma de justicia. En un territorio donde lo sagrado y lo salvaje convergen, la película plantea una premisa contundente: la justicia no proviene del hombre, sino del bosque.

Rotterdam apuesta por mitologías e identidades locales

La inclusión de Tekenchu: El ritual de los nahuales en la competencia oficial del IFFR refuerza la línea curatorial del festival, caracterizada por impulsar obras que expanden los límites del cine de género y dialogan con el territorio, la memoria y la identidad cultural.

Con una propuesta atmosférica, sensorial y profundamente enraizada en tradiciones indígenas, la película se perfila como una de las apuestas más sólidas del nuevo cine fantástico mexicano, al combinar horror psicológico, ritualidad y transformaciones corporales desde una mirada contemporánea.

Un recorrido sólido en plataformas de industria internacional

Antes de su finalización, la cinta tuvo un destacado paso por importantes espacios de industria. Fue seleccionada en Blood Window WIP en Uruguay, donde sobresalió entre proyectos en desarrollo, y posteriormente se presentó como work in progress en el Marché du Film de Cannes, dentro del Blood Window Showcase 2025, en colaboración con el Fantastic Pavilion, una de las plataformas más influyentes del cine de género a nivel internacional.

Fue seleccionada en la competencia
Fue seleccionada en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR), donde celebrará su estreno mundial y consolidará la presencia del cine de terror mexicano en uno de los foros más influyentes del cine de autor contemporáneo

El debut de una ópera prima con proyección global

“Es un enorme honor presentar mi ópera prima en Rotterdam. La película nace de un diálogo entre la mitología mexicana y los miedos universales. Encontrar un espacio en un festival tan influyente confirma que estas historias tienen un eco global”, expresó el director Carlos Matienzo Serment.

La participación de Tekenchu: El ritual de los nahuales en el IFFR incluirá su premiere mundial, dos funciones adicionales y una proyección especial para prensa internacional. Todas las exhibiciones contarán con la presencia del director y parte del elenco, quienes participarán en sesiones de preguntas y respuestas al término de cada función.

Una nueva voz del cine fantástico mexicano

Tekenchu: El ritual de los nahuales se presenta como un relato de terror folclórico donde la naturaleza no perdona y los espíritus ancestrales reclaman lo que les pertenece.

Con una narrativa que cruza lo ritual, lo nocturno y lo corporal, la película se posiciona como una pieza clave dentro del panorama actual del cine de género mexicano con proyección internacional.

Temas Relacionados

Tekenchu: El ritual de los nahualesFestival de Cine de Rotterdamestreno mundialcine mexicanomexico-entrenimiento

Más Noticias

Congreso del Edomex analiza la propuesta para que policías mexiquenses hagan labores de investigación

La investigación de delitos para fortalecer el modelo integral de seguridad en la entidad

Congreso del Edomex analiza la

Así viajó joven en el Metro de Monterrey al no encontrar espacio en vagón: video se viraliza

El joven improvisó un descanso en pleno trayecto y el momento quedó grabado en video

Así viajó joven en el

Cómo preparar cupcakes de chocolate y menta, una receta clásica con un toque fresco

Estos bizcochos contienen ingredientes que en conjunto aportan vitaminas y proteínas beneficiando la salud del cuerpo

Cómo preparar cupcakes de chocolate

Junior H se corona como rey del regional con récord en la Plaza de Toros: seis sold outs y un mar de reconocimientos

El cantante recibió placas históricas y puso ‘La México’ a sus pies con una fiesta para todos aquellos que cargan el corazón roto

Junior H se corona como

Fallece Mónica Maristain, voz del periodismo cultural independiente en México

La periodista cultural y escritora Mónica Maristain falleció este martes 16 de diciembre; recientemente había publicado el libro Leeré hasta mi muerte

Fallece Mónica Maristain, voz del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército desactiva 15 explosivos y

Ejército desactiva 15 explosivos y destruyen narco campamento en Michoacán, no se reportan detenidos

Hallan sin vida al fotógrafo Luis Téllez Camarillo al interior de su domicilio en Córdoba, Veracruz

Enfrentamiento entre civiles armados desata narcobloqueos en Escuinapa, Sinaloa

FGR detiene a asesora de Genaro García Luna por presuntos temas de operaciones ilícitas y delincuencia organizada

EEUU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a “El Marro”, advierte que sigue operando desde prisión

ENTRETENIMIENTO

Junior H se corona como

Junior H se corona como rey del regional con récord en la Plaza de Toros: seis sold outs y un mar de reconocimientos

Nodal habría cruzado números con reportera venezolana en un hotel pese a ser esposo de Ángela, según periodista

Quién es María Elisa Gallegos, la actriz que interpretará a la srta. Miel en Matilda, el Musical

Jóvenes se quedan sin ver a Bad Bunny en CDMX y terminaron estafados: pierden 24 mil pesos

Del barrio de San Pancho al éxito: Eme Mala Fe presentará “La capital” con sould out en CDMX

DEPORTES

Robín se juega la máscara

Robín se juega la máscara en la Arena México y lanza advertencia a Astral: “Quiero desenmascarar al enanito”

Estas serán las marcas mínimas que los nadadores mexicanos deben mantener si quieren llegar a Los Ángeles 2026

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 16

La Fórmula 1 estrenará modificaciones en el auto que conducirá Checo Pérez en 2026

¿Deja el América? Álvaro Fidalgo podría partir a Europa y perder su convocatoria con la Selección Mexicana