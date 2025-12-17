Avanza ISSSTE en construcción de nuevas unidades médicas para mejorar la atención

El ISSSTE impulsa la construcción y modernización de unidades médicas en varias entidades del país. Foto: Cortesía/ISSSTE.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), bajo la dirección de Martí Batres Guadarrama, impulsa la construcción y modernización de unidades médicas en varias entidades del país, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de atención y brindar un mejor servicio a sus afiliados.

Durante la conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y el titular del organismo detallaron el progreso de cuatro proyectos clave.

Nuevas obras para la atención médica

Entre las acciones prioritarias, el ISSSTE detalló los avances en:

Retomar la construcción de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero

- Proyecto con un avance del 35%

- Mil 200 metros cuadrados de superficie

- Inversión de 15 millones de pesos

- Más de 10 mil derechohabientes beneficiados

- Espacios para medicina familiar, preventiva, estomatología, farmacia, archivo, almacén, inmunizaciones y curaciones

Inicio de la Clínica de Medicina Familiar en Naucalpan, Estado de México

- Obras iniciadas en diciembre en el predio de la antigua tienda SuperISSSTE

- Espacio de 3 mil 600 metros cuadrados

- Inversión de 138 millones de pesos

- 16 consultorios de medicina familiar, dos de estomatología y tres de medicina preventiva y planificación familiar

- Servicios de rayos X, ultrasonido, mastografía, laboratorio y unidad de Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE)

- 62 mil 473 afiliados beneficiados

“Ya comenzamos las obras", informó el funcionario federal. Crédito: X/@martibatres.

Demolición del antiguo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar” en Tlatelolco, Ciudad de México

- 11 mil 951 metros cuadrados a demoler

- Progreso del 90% en la obra, con terminación prevista para finales de diciembre de 2024

- Inversión de 44 millones de pesos

- Se proyecta una nueva unidad hospitalaria para beneficiar a más de 100 mil derechohabientes

Instalación del primer Consultorio Médico en Tarímbaro, Michoacán

- Espacio de 24 metros cuadrados, habilitado y operativo

- Atención médica a la derechohabiencia y población en general

- Equipado con insumos y cinco líneas básicas de medicamentos:

- Analgésicos

- Antibióticos de primera línea

- Antihipertensivos

- Antidiabéticos

- Fármacos contra el colesterol

El titular del ISSSTE, Martí Batres, dio detalles en la conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre. Foto: Cortesía/ISSSTE.

Protocolos, trato digno y fortalecimiento del ISSSTE

En materia de calidad y trato a los usuarios, Martí Batres resaltó la aplicación de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), que buscan unificar tratamientos para que todos los pacientes reciban atención equivalente, independientemente de la institución o el sector.

El ISSSTE refuerza la Estrategia Trato Digno, enfocada en la empatía, la cercanía y el respeto a los pacientes.

Además, trabaja en asegurar el abastecimiento de medicamentos, la existencia de suficientes médicos y especialistas, el equipamiento de quirófanos y la mejora constante de la infraestructura.

Claves de esta estrategia:

- Suficiente abasto de medicamentos

- Plantilla médica y de especialistas adecuada

- Espacios hospitalarios funcionales y modernos

- Atención empática y humana

La implementación y seguimiento de estas acciones reafirman el compromiso del ISSSTE por una atención médica de calidad y un trato digno a los usuarios del sistema.

El ISSSTE refuerza la Estrategia Trato Digno, enfocada en la empatía, la cercanía y el respeto a los pacientes. Foto: Cortesía/ISSSTE.